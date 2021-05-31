بايدن وزوجته يحيان ذكرى وفاة نجلهما بزيارة قبره

واشنطن (صدى):
أحيا الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد ذكرى مرور ست سنوات على وفاة نجله بو بزيارة قبره برفقة زوجته، في ولاية ديلاوير وحضرا قداسا كنسيا عند المقبرة في الولاية.
وألقى الرئيس الأمريكي كلمة أمام عائلات عسكريين وقدامى محاربين وذلك عشية عطلة يوم الذكرى لإحياء ذكرى قتلى الجيش في البلاد.
وقال بايدن "علينا أن نتذكر الثمن الذي تم دفعه مقابل حرياتنا والدين الذي علينا لمن دفعوه والعائلات التي تركوها . قلبي يعتصر ألما من الحزن".
يذكر أن بو بايدن ، المدعي العام السابق لولاية ديلاوير توفي بسبب سرطان الدماغ في عام 2015 عن 46 عاما.