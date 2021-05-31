بالفيديو.. أروى توجه رسالة للنساء: "الي يخونها زوجها تسامحه"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أطلقت الفنانة الیمنیة أروى أغنیة جدیدة بعنوان "بدیت تخون" عبر قناتھا الرسمیة على الیوتیوب، ومن خلال جمیع المنصات "الرقمیة الموسیقیة، "أنغامي"، "آي تیونز"، "دیزر" و"سبوتیفاي.
ونشرت أروى فیدیو عبر حسابھا الرسمي على إنستغرام، تظھر فیه في إجازة عقب طرح الأغنیة، وذلك من خلال تصویرھا للبحر من خلفھا وتمایلھا بخفة على أنغام أغنیتھا الجدیدة.
وجهت أروى نصیحة لكل النساء اللواتي یتعرضن للخیانة من شركائھن، طالبةً منھن أن یسامحن الرجل مرة واحدة فقط ولا تقوم بذلك مرة أخرى.
وعلقت على الفيديو قائلة : "الي یخونھا زوجھا "أو خطیبھا تسامحه بس مره واحده فقط فقط وبعدھا لاااااسمااااااح له.