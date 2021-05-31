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بالفيديو.. أروى توجه رسالة للنساء: "الي يخونها زوجها تسامحه"

منذ 14 ساعة
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بالفيديو.. أروى توجه رسالة للنساء: "الي يخونها زوجها تسامحه"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أطلقت الفنانة الیمنیة أروى أغنیة جدیدة بعنوان "بدیت تخون" عبر قناتھا الرسمیة على الیوتیوب، ومن خلال جمیع المنصات "الرقمیة الموسیقیة، "أنغامي"، "آي تیونز"، "دیزر" و"سبوتیفاي.

ونشرت أروى فیدیو عبر حسابھا الرسمي على إنستغرام، تظھر فیه في إجازة عقب طرح الأغنیة، وذلك من خلال تصویرھا للبحر من خلفھا وتمایلھا بخفة على أنغام أغنیتھا الجدیدة.

وجهت أروى نصیحة لكل النساء اللواتي یتعرضن للخیانة من شركائھن، طالبةً منھن أن یسامحن الرجل مرة واحدة فقط ولا تقوم بذلك مرة أخرى.

وعلقت على الفيديو قائلة : "الي یخونھا زوجھا "أو خطیبھا تسامحه بس مره واحده فقط فقط وبعدھا لاااااسمااااااح له.

أروى
بديت تخون

التعليقات

؟؟
؟؟ عدد التعليقات : 190
منذ 5 ساعات
ينظرون الي الحياه بعين الفسق والفجور وينشرون ماتعلموه من الغرب وعفنه بين الفتيات لكن هناك حساب عسير يومي القيامه وكل انسان مرهون بعمله فريق في الجنه وفريق في السعير
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8106
منذ 3 ساعات
قال تعالى :
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12179
منذ 15 دقيقة
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8106

أستنير برأيك في اللوحتين

السّر الذي تخفيه لوحة الموناليزا ولماذا تختلف هذه اللّوحة عن باقي اللّوحات الفنية التي أبدع فيها أصحابها عبر القرون؟
أكثر ما يُميّزُ لوحة الموناليزا عن غيرها من باقي اللّوحات أنها عندما ينظُر المشاهد إلى هذه اللّوحة من زاوية مُعينة ، فإنه سيرى صورة تستلهمُ مشاعر مختلفة عما يراه آخر ينظر من زاوية أخرى مختلفة وبعد أن قام العلماء بتحليل هذه اللّوحة، وجدوا أن وجه الموناليزا يحملُ ماننسبته 2% مشاعر غضب، 6% من مشاعر الخوف، 9% مشاعر كئابة والباقي 83% كلها مشاعر سعادة 
غموض ابتسامة صاحبة اللوحة هو أمر تعمق فيه دافنشي من خلال دراسته للبصريات وطريقة عمل العين البشرية وكيف يفسر الدماغ الصور التي تصله من الأعصاب البصرية لهذا يرى كثيرون أن لوحة الموناليزا عبارة عن لوحات عديدة تختلف تفاصيلها بحسب الناظر وتفسيره لما فيها .
كما ان لوحة الموناليزا او (الجيوكاندا) نالت شهرة كبيرة على مستوى العالم لكنها ليست الأغلى فمؤخراً بيعت لوحة للفنان نفسه ليوناردو دافنشى تسمى المخلص أو مخلص العالم بسعر اعتبره البعض الأغلى فى العالم وهو 450 مليون دولار أمريكى.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12179
منذ 12 دقيقة
فاجعة .. ما رأيت هنا من كم فن العوم .. الله لا يبلا مسلم ولا مسلمة

ولا غرو ..

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أحدث التعليقات

naeem
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