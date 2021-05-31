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مهند عسيري يوجه رسالة إلى الأهلي بعد رحيله

منذ 45 دقيقة
2180
مهند عسيري يوجه رسالة إلى الأهلي بعد رحيله

ماجد محمد (صدى):
كشف مهند عسيري عن رحيله عن صفوف النادي الأهلي بشكل رسمي، بعد 7 سنوات قضاها مع الفريق، وانتهاء تعاقده مع الأهلي

وقال عسيري عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر "شكرا للنادي الأهلي على كل شيء وشكرا لجماهيره العريقة على وقفتهم معي طيلة الـسنوات السبع الماضية وشكرا لإخواني اللاعبين.. أسأل الله لي ولكم التوفيق أستودعكم الله".

يذكر أن عقد عسيري مع الأهلي ينتهي في يونيو 2021، دون التوصل لأي اتفاق مع إدارة الراقي من أجل تجديد العقد، ليصبح اللاعب حرا.

وأفادت تقارير سابقة أن عسيري سيعود لصفوف الشباب، لمدة موسم واحد فقط بداية من الموسم الكروي الجديد

الشباب
الأهلي
مهند عسيري

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
منظر جميل و رائع و الف مبروك للهلال و الفيصلي
غييييوووورررر
انا الان ابني لي بيت الاسعار ارتفعت والضرائب تقصم الظهر والمبلغ الي كنت اخذته قرض للبناء ماراح يكفي واتوقع اني اتورط وافضل متعلق لا...
ابو محمد 😎 ✍️
كلام ممتاز لا غبار عليه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفي المصاب .. .. الحقيقه ودي يتركون من اراد الإنتحار يتركونه بحاله ، الله لا يرده ..
غييييوووورررر
ماهذه التفاهه المفروض تكون قدوه لبناتها لكن لو في وجهها حيا ما فعلت ذلك

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