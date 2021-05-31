مهند عسيري يوجه رسالة إلى الأهلي بعد رحيله

ماجد محمد (صدى):
كشف مهند عسيري عن رحيله عن صفوف النادي الأهلي بشكل رسمي، بعد 7 سنوات قضاها مع الفريق، وانتهاء تعاقده مع الأهلي
وقال عسيري عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر "شكرا للنادي الأهلي على كل شيء وشكرا لجماهيره العريقة على وقفتهم معي طيلة الـسنوات السبع الماضية وشكرا لإخواني اللاعبين.. أسأل الله لي ولكم التوفيق أستودعكم الله".
يذكر أن عقد عسيري مع الأهلي ينتهي في يونيو 2021، دون التوصل لأي اتفاق مع إدارة الراقي من أجل تجديد العقد، ليصبح اللاعب حرا.
وأفادت تقارير سابقة أن عسيري سيعود لصفوف الشباب، لمدة موسم واحد فقط بداية من الموسم الكروي الجديد