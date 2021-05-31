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متطلبات المرحلتين الأولى والثانية المتعلقة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية

منذ 55 دقيقة
1672
متطلبات المرحلتين الأولى والثانية المتعلقة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة ‎الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين، متطلبات المرحلتين الأولى والثانية المتعلقة بتطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة).

وذكرت أن المرحلة الأولى: "مرحلة الإصدار" التي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي اعتبارًا من 4 ديسمبر 2021م، وستتطلب من جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا عبر نظام إلكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة.

وأضافت أن المرحلة الثانية: "مرحلة التكامل والربط" التي سيتم تنفيذها بشكل مرحلي ابتداءً من 1 يناير 2023م. حيث ستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين وبين أنظمة الهيئة. وتتطلب الالتزام بالمواصفات الفنية والتقنية الخاصة بالمرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية (فاتورة).

وتضمنت المتطلبات تركيب أو تحديث نظام الفاتورة والتوقف عن إصدار الفواتير المكتوبة بخط اليد، إضافة رمز الاستجابة على الفاتورة، إضافة رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمشتري إذا كان مسجل ضريبة القيمة المضافة، خصائص منع التلاعب مثال " دالة التشفير والختم الرقمي، الربط والتكامل مع أنظمة الهيئة.

الفاتورة الإلكترونية
الزكاة والضريبة والجمارك

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
منظر جميل و رائع و الف مبروك للهلال و الفيصلي
غييييوووورررر
انا الان ابني لي بيت الاسعار ارتفعت والضرائب تقصم الظهر والمبلغ الي كنت اخذته قرض للبناء ماراح يكفي واتوقع اني اتورط وافضل متعلق لا...
ابو محمد 😎 ✍️
كلام ممتاز لا غبار عليه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفي المصاب .. .. الحقيقه ودي يتركون من اراد الإنتحار يتركونه بحاله ، الله لا يرده ..
غييييوووورررر
ماهذه التفاهه المفروض تكون قدوه لبناتها لكن لو في وجهها حيا ما فعلت ذلك

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