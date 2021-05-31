عروس تضع أسرة عريسها في موقف محرج بحفل الزفاف لإسعاد أهلها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
وضعت عروس والدي زوجها وشقيقته في موقف محرج بحفل الزفاف بسبب رغبتها في تقديم وجبة طعام شهية لعائلتها، بعدما أخبرت إحدى قاعات الزفاف أن يقدموا أطباقا شهية من الدجاج واللحوم لبعض الطاولات في حفل الزفاف وهي الطاولات التي كان يجلس فيها والديها وأشقاءها.
وقالت والدة العريس، أنها اكتشفت أن معظم الأشخاص الذين حضروا حفل الزفاف، لم يحصلوا على وجبة وبدلا من الحصول على وجبة كاملة حصلت كل طاولة على قطعة دجاج فقط، مما وضع والدة العريس في موقف محرج، فيما اكتشتفت شقيقة العريس، أن ما حدث من حرج كانت العروس هي السبب فيه.
وجاء ذلك حينما أخبرها الطباخ أن العروس اتفقت مع قاعة الزفاف قبل الحفل بليلة واحدة على ما حدث، فيما اعتذرت والدة العريس للحضور في الحفل بسبب ما حدث أثناء حفل الزفاف، وواجهت العروس بما قامت به التي لم تنكر الأمر.