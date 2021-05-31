بالفيديو.. إصابة رجل أمن أثناء منعه شخص من الانتـحار في رفحاء

رفحاء (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي محاولة شخص الانتحار من أعلى بناية سكنية ، في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية.
وكشفت مصادر أن الحادثة وقعت يوم السبت الماضي ، مشيرة إلى أن فرقة أمنية باشرت الواقعة، وخلال محاولة رجل الأمن منع الشخص من الانتـحار سقط هو الآخر، وتعرض لإصابات خفيفة.
وأضافت المصادر أن الشخص المنتـحر توفي جراء سقوطه من أعلى البناية السكنية، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، حيث تم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما باشرت الجهات الأمنية الحـادثة لمعرفة كافة التفاصيل.
وينتظر أن يصدر بياناً من الجهات الأمنية لكشف تفاصيل الحادث.