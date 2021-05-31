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سائح أجنبي وزوجته يرتديان الزي الجنوبي
منذ ساعة
1297
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 128501
منذ ساعة
طيب ..
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أحدث التعليقات
نجاة محمد
منظر جميل و رائع و الف مبروك للهلال و الفيصلي
غييييوووورررر
انا الان ابني لي بيت الاسعار ارتفعت والضرائب تقصم الظهر والمبلغ الي كنت اخذته قرض للبناء ماراح يكفي واتوقع اني اتورط وافضل متعلق لا...
ابو محمد 😎 ✍️
كلام ممتاز لا غبار عليه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفي المصاب .. .. الحقيقه ودي يتركون من اراد الإنتحار يتركونه بحاله ، الله لا يرده ..
غييييوووورررر
ماهذه التفاهه المفروض تكون قدوه لبناتها لكن لو في وجهها حيا ما فعلت ذلك
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