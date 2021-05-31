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إغلاق 66 منشأة واتلاف 6184 كجم من المواد الغذائية غير صالحة بخميس مشيط

منذ 18 ساعة
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إغلاق 66 منشأة واتلاف 6184 كجم من المواد الغذائية غير صالحة بخميس مشيط

أبها (صدى):
نفذت بلدية خميس مشيط خلال الاسبوع الماضي 2951 زيارة تفتيشية تختص بأعمال الرقابة الصحية حيث تم إغلاق 66 منشأة تجارية وذلك لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة ضد فايروس كورونا ومخالفة تجمع المتسوقين والعاملين ومخالفة الإشتراطات الصحية اللازم توفرها .

وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي ،أن هذه الجولات مستمرة بشكل يومي بما في ذلك أيام العطل الإسبوعية ((والإجازات الرسمية )) حرصاً من البلدية على ضمان تطبيق كافة المنشآت التجارية للإجراءات الإحترازية و الوقائية ضد فايروس كورونا، بالإضافة الى تطبيق كافة الإجراءات الصحية اللازمة ومراقبة الأغذية ومصادرها وسحب العينات لفحصها والتأكد من سلامتها في مختبر سلامة الاغذية التابع للبلدية حيث بلغ ماتم فحصه 115عينة.

ونوه الحويطي إلى أن الفرق الرقابية تقوم بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية و الإجراءات الإحترازية بالمحافظة ، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين وقد تم رصد 312 مخالفة صحية اتخذ حيالها كافة الإجراءات النظامية.

كما أشار الحويطي بأنه تم مصادرة وإتلاف نحو 6184 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الآدمي بالإضافة إلى إزالة عدد من البسطات العشوائية و المخالفة بمواقع متفرقة في المحافظة ، مؤكداً على حرص البلدية في متابعة جميع مايتم عرضه من سلع غذائية والتأكد من سلامتها من خلال تكثيف أعمال الرقابة الصحية والميدانية ، داعياً الجميع للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي إشتباه أو ممارسات غير سليمة من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

التعليقات

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أحدث التعليقات

naeem
والنصر غرامة تاخير
ابو محمد
ان هاجمني ذيب على اذان الفجر عند وصول ودخول البيت عند باب المدخل جاني من ورا السياره وسرعه جنونيه بس الله لطف اني انتبه...
abdul
حرام عليك يا راجل! الطفل لا يجد اكسوجين كفاية لإرتفاعه من الأرض .
اللهو البرى
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