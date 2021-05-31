شاهد.. بكاء خليفة الدوسري بعد هبوط القادسية لدوري الدرجة الأولى

ماجد محمد (صدى):
أعرب لاعب نادي القادسية خليفة الدوسري عن حزنه لهبوط فريقه إلى أندية الدرجة الأولى، وذلك بعد التعادل مع أبها 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الدوسري في تعليقه عقب المباراة: "القادسية نادي كبير حرام اللي يصير فيه، قدمنا كل شيء في هذا الموسم واجتهدنا لكن ما خدمتنا الظروف، قدر الله وماشاء فعل، والجمهور حقه يزعل".
ولم يتمالك الدوسري نفسه وانهمر في البكاء على الهواء، خلال حديثة للقنوات الرياضية السعودية، ثم غادر اللقاء.
وهبط فريق القادسية إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بعد تجمد رصيده عند النقطة 35 نقطة بالمركز الرابع عشر في حين رفع أبها رصيده إلى 36 نقطة بالمركز الثالث عشر.