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شاهد.. بكاء خليفة الدوسري بعد هبوط القادسية لدوري الدرجة الأولى

منذ ساعة
2924
شاهد.. بكاء خليفة الدوسري بعد هبوط القادسية لدوري الدرجة الأولى

ماجد محمد (صدى):
أعرب لاعب نادي القادسية خليفة الدوسري عن حزنه لهبوط فريقه إلى أندية الدرجة الأولى، وذلك بعد التعادل مع أبها 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الدوسري في تعليقه عقب المباراة: "القادسية نادي كبير حرام اللي يصير فيه، قدمنا كل شيء في هذا الموسم واجتهدنا لكن ما خدمتنا الظروف، قدر الله وماشاء فعل، والجمهور حقه يزعل".

ولم يتمالك الدوسري نفسه وانهمر في البكاء على الهواء، خلال حديثة للقنوات الرياضية السعودية، ثم غادر اللقاء.

وهبط فريق القادسية إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بعد تجمد رصيده عند النقطة 35 نقطة بالمركز الرابع عشر في حين رفع أبها رصيده إلى 36 نقطة بالمركز الثالث عشر.

ابها
القادسية
خليفة الدوسري

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
منظر جميل و رائع و الف مبروك للهلال و الفيصلي
غييييوووورررر
انا الان ابني لي بيت الاسعار ارتفعت والضرائب تقصم الظهر والمبلغ الي كنت اخذته قرض للبناء ماراح يكفي واتوقع اني اتورط وافضل متعلق لا...
ابو محمد 😎 ✍️
كلام ممتاز لا غبار عليه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفي المصاب .. .. الحقيقه ودي يتركون من اراد الإنتحار يتركونه بحاله ، الله لا يرده ..
غييييوووورررر
ماهذه التفاهه المفروض تكون قدوه لبناتها لكن لو في وجهها حيا ما فعلت ذلك

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