عالم أوبئة يحذر: سيكون هناك كوفيد -26 و32 ما لم نفهم أصول الفيروس الحالي

واشنطن (صدى):
وجه عالم أوبئة أمريكي رسالة تحذيرية، مفادها أنه "سيكون هناك كوفيد -26 وكوفيد -32 ما لم نفهم تماما أصول كوفيد -19".
وطالب العالم بيتر هوتيز، بتحقيق كامل في أصل فيروس كورونا المستجد، محذرا من أن مستقبل الصحة العامة على المحك.
وقال هوتيز إن التوصل إلى استنتاجات مؤكدة حول كيفية ظهور الفيروس "ضروري للغاية" لمنع الأوبئة في المستقبل.
وكان تقرير استخباراتي أمريكي، كشف أن ثلاثة باحثين في مختبر ووهان للأبحاث في الصين سعوا للحصول على الرعاية الصيحة في مستشفى، في نوفمبر 2019، أي قبل إقرار بكين بوجود المرض وكشف أول حالة.
وطالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأسبوع الماضي، بمراجعة استخباراتية لأصل الفيروس بهدف التحقق من احتمال تسربه عن طريق الخطأ من مختبر ووهان بدلا من انتشاره عن طريق الخفافيش.