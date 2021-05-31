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عالم أوبئة يحذر: سيكون هناك كوفيد -26 و32 ما لم نفهم أصول الفيروس الحالي

منذ ساعة
2013
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عالم أوبئة يحذر: سيكون هناك كوفيد -26 و32 ما لم نفهم أصول الفيروس الحالي

واشنطن (صدى):
وجه عالم أوبئة أمريكي رسالة تحذيرية، مفادها أنه "سيكون هناك كوفيد -26 وكوفيد -32 ما لم نفهم تماما أصول كوفيد -19".

وطالب العالم بيتر هوتيز، بتحقيق كامل في أصل فيروس كورونا المستجد، محذرا من أن مستقبل الصحة العامة على المحك.

وقال هوتيز إن التوصل إلى استنتاجات مؤكدة حول كيفية ظهور الفيروس "ضروري للغاية" لمنع الأوبئة في المستقبل.

وكان تقرير استخباراتي أمريكي، كشف أن ثلاثة باحثين في مختبر ووهان للأبحاث في الصين سعوا للحصول على الرعاية الصيحة في مستشفى، في نوفمبر 2019، أي قبل إقرار بكين بوجود المرض وكشف أول حالة.

وطالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأسبوع الماضي، بمراجعة استخباراتية لأصل الفيروس بهدف التحقق من احتمال تسربه عن طريق الخطأ من مختبر ووهان بدلا من انتشاره عن طريق الخفافيش.

التعليقات

ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 575
منذ 29 دقيقة
جعله بالكورونا اللي تموته اللي اخترعه ونشره سواء بقصد او بدون قصد .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
منظر جميل و رائع و الف مبروك للهلال و الفيصلي
غييييوووورررر
انا الان ابني لي بيت الاسعار ارتفعت والضرائب تقصم الظهر والمبلغ الي كنت اخذته قرض للبناء ماراح يكفي واتوقع اني اتورط وافضل متعلق لا...
ابو محمد 😎 ✍️
كلام ممتاز لا غبار عليه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفي المصاب .. .. الحقيقه ودي يتركون من اراد الإنتحار يتركونه بحاله ، الله لا يرده ..
غييييوووورررر
ماهذه التفاهه المفروض تكون قدوه لبناتها لكن لو في وجهها حيا ما فعلت ذلك

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