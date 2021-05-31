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مقترحات بالشورى لمنح "أبناء المواطنات" الإقامة الدائمة دون رسوم

منذ ساعة
2071
مقترحات بالشورى لمنح "أبناء المواطنات" الإقامة الدائمة دون رسوم

الرياض (صدى):
أعاد أعضاء بمجلس الشورى، اقتراح تعديل نظام الإقامة لصالح أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب، وذلك بعد رفضه من قبل لجنة الشؤون الأمنية في الدورة الماضية .

ويقترح الأعضاء إضافة مادة جديدة لنظام الإقامة، تمكن أبناء المواطنات من الحصول على رخصة الإقامة الدائمة لمدة غير محدودة دون رسوم مالية.

ويأتي ذلك شرط أن يكون زواج المواطنة من غير سعودي تم بموافقة الجهات المختصة وبعقد نكاح موثق من الجهة المعنية، بحسب عكاظ.

وأوضحوا أن مقترحهم يساهم في تحقيق ما وقعت عليه المملكة بشأن حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل والمرأة خاصة من اتفاقيات ومواثيق دولية،.

الشورى
الموظفات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ريح المسك
دائما الهلال النادي المدلل جميع اللجان في خدمته لن تتطور رياضتنا وهذا الفساد يسيطر عليها وينخر جسدها
4lovex2
هل هو مسدس حقيقي ❗😅💔
4lovex2
نعم صحيح البيرة مفيدة جداً الكلى وتنظيف البطن وهي التي تكون بدون كحول وتباع اصلاً في المحلات من قدييييم الزمان وافضل نوع باربيكان الرمان...
خالد ولد اللسيب
والله لوهي مجانا ما رحت
4lovex2
الى تعليق 5 اصلا هو مو سوري الأصل هو كردستاني أو كردي ولا هو سوري وبعدين وش دخل خيانته بسوريا هو مجرد رجل فنان...

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