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مصر تخفف قيود كورونا

منذ 24 دقيقة
1419
مصر تخفف قيود كورونا

القاهرة (صدى):

قررت اللجنة المصرية العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية والكافتيريات والمطاعم، وذلك اعتبارًا من أول يونيو المقبل .

وأوضح رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم، أن القرار يتضمن فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة الـ 7 صباحًا وحتى الساعة الـ 11 مساءً، وتمتد حتى الـ 12 مساءًا يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين .

كما شدد مدبولي أيضًا على استمرار حظر أي اجتماعات أو فعاليات أو مؤتمرات أو حفلات في أيّة منشآت كانت، نظراً لما تشهده هذه المناسبات من تجمعات كبيرة يصعب معها تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا .

مصر
كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لو مرت هذه على سلام سيصبح الرقص بدون تصوير حاضرا بلا علم الحكومة .. يرقصوا من ظهر الرقابة ويركبوا بالونات على جسمهن شبه الخادش...
د محمد ماجد بخش
إن شاء الله ينصف المنصف. ويعدل العادل. ويقرر المقرر. واسميها لي أن أصف إعلامنا العلمي بالملفوف / زهرة الكرنب وشكرا لإعلامنا اللي ما هو...
المهم
ولله في خلقه شؤون...والمطلوب أيتها الصحيفة!!!
د محمد ماجد بخش
الكيمياء لو وصلت إلى ٣٢ مليون. مرة واحدة سوف تصلون لأربعة نوبل بها ٦ ملايين تكفي لعدد ٢ نوبل على الأقل
جاسم
يا زين اليوتيوب كل شي ببلاش ١٥٠٠ نص راتب الشهر الله يرزقنا الجنه

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