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أحمد الفهيد : الهلال لا ينافس على البطولات بل يتنفسها
منذ 20 ساعة
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 12160
منذ 7 ساعات
وجد آينشتاين عام 1909 وبأخذ زخم الضوء بعين الاعتبار، النتيجة المذهلة حول الضوء؛ هو يتصرف بمثابة موجة وجسيم معًا، أي نوع من الازدواج الذي لم يوصف من قبل
(ظهر نموذج دي بورجيل لثنائية موجة-جسيم عام 1923).
استنتج آينشتاين بناءً على النتائج التي حصل عليها: «من وجهة نظري فإن المرحلة القادمة في تطور الفيزياء النظرية ستجلب لنا نظريةً يُفهم فيها الضوء بكونه نوعًا من الاندماج بين النظرية الموجية والنظرية الجسيمية».
لم يدعم آينشتاين أحد في استنتاجه إلا أنه لم يتوقف عن العمل.
برنس
عدد التعليقات : 401
منذ 7 ساعات
الله من الكوذاب
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