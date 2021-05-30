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تفاصيل جديدة بخصوص حفل المشاهير المثير للجدل

منذ 14 دقيقة
1462
تفاصيل جديدة بخصوص حفل المشاهير المثير للجدل

علي القحطاني (صدى):
كشفت مصادر، عن تورط شركة علاقات عامة وتسويق في حفل المشاهير، المثير للجدل بالرياض.

ونُظم الحفل بمناسبة إطلاق موقع علامة تجارية لمستحضرات تجميل، ووكيلها الحصري في المملكة هي الشركة المنظمة للحفل، وتتولى أيضًا مسؤولية إدارة أعمال بعض المشاهير، بحسب الوطن.

وكانت قناة الإخبارية، نقلت عن مصادر مطلعة أن الجهات المختصة تعمل على ضبط من شارك وصور المقاطع الخادشة للحياء في الحفل المذكور.

يذكر أنه وفقا لبيان وزارة الداخلية، فيما يخص تجاوز العدد المسموح به في التجمعات، فإن صاحب المنشأة المسؤولة عن التجمع يغرم مبلغ 40 ألف ريال، بما في ذلك التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها، ويُعاقب الفرد الداعي للتجمع بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لأي تجمع من التجمعات، أو التسبب فيها.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حتى القيض له مربعانيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله كريم ورحمة الله وسيعه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
أبو عبدالله الحربي
لابد أين تصرف اتصرف بعلم أم بالواقع اني اراء مال ترون لابد لها مكانها ونت ك مواطن لك وعليك فلك لي وعليك علي لقاء...

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