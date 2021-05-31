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الإطاحة بمقيمين ادعا تعرضهما للسرقة بجدة

منذ ساعة
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الإطاحة بمقيمين ادعا تعرضهما للسرقة بجدة

جدة (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تمكنت - بفضل الله - من كشف حقيقة بلاغ تقدم به مقيمان من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر، عن تعرضهما لجريمة تهديد بسلاح ناري وسلب مبلغ مالي يقدر بـ(190,000) ريال وأجهزة جوال تُقدر قيمتها بـ(15,000) ريال كانت بحوزتهما، وذلك من قبل (3) أشخاص يستقلون مركبة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، اتضح أنه بلاغ كيدي، وأن المسروقات المبلغ عنها، بحوزتهما، ومخبأة في مقر سكنهما، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

جدة
الشرطة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12093
منذ 4 دقائق
ذكاء صناعي

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حتى القيض له مربعانيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله كريم ورحمة الله وسيعه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
أبو عبدالله الحربي
لابد أين تصرف اتصرف بعلم أم بالواقع اني اراء مال ترون لابد لها مكانها ونت ك مواطن لك وعليك فلك لي وعليك علي لقاء...

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