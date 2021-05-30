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استطلاع : 59% يؤيدون إلزام جميع المواطنين والمقيمين بأخذ لقاح كورونا

منذ ساعة
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استطلاع : 59% يؤيدون إلزام جميع المواطنين والمقيمين بأخذ لقاح كورونا

الرياض (صدى):
أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "صدى" تأييد كبير لقرار إلزام جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد.

وأكد 59% من القراء ضرورة أن يتم تطعيم الجميع باللقاحات المضادة للفيروس، في حين رفض 41% من القراء إلزام المواطنين والمقيمين بأخذ اللقاح.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت، في وقت سابق، أن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطاً إلزامياً لحضور الموظفين والموظفات في جميع القطاعات "العام والخاص، غير الربحي" على مقرات العمل، مؤكدة أنها ستوضح آلية العمل بهذا القرار قريباً.

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فيروس كورونا
لقاح كورونا

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 39
منذ 7 دقائق
صدى المواطن تستطلع صدى طويق والشعب آلله الذي لا آلله إلا هو تطعيم زاد مناعة لانقص ماقبل وجعلنا كل شئ سبب فتبع سبب التطعيم يزيد ولا ينقص 😐

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حتى القيض له مربعانيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله كريم ورحمة الله وسيعه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
أبو عبدالله الحربي
لابد أين تصرف اتصرف بعلم أم بالواقع اني اراء مال ترون لابد لها مكانها ونت ك مواطن لك وعليك فلك لي وعليك علي لقاء...

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