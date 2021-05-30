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مدير هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يعقد اجتماعاً برؤساء هيئات المحافظات

منذ يوم
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مدير هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يعقد اجتماعاً برؤساء هيئات المحافظات

بدر الحارثي (صدى):
أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله الشبانات، أن جهود المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها تتبنى منهج الوسطية والاعتدال وتحارب الغلو والفكر الضال، وأكد فضيلته على أهمية الالتزام بالمنهج الشرعي السلفي القائم على الوسطية والاعتدال.

مضيفاً أنّ من واجبات عضو الهيئة تحصين المجتمع وتعزيز وعيه في بيان خطر الخوارج والجماعات الإرهابية المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وداعش والسرورية والجماعات ذات التنظيم والبيعة، محذراً في الوقت ذاته من دعاة الثورات والفتن.

جاء ذلك خلال اجتماع فضيلة مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة مع رؤساء الهيئات والمحافظات، وذلك في بهو مقر الفرع بوسط مدينة الرياض؛ حيث أشاد فضيلته في بداية اللقاء بما قامت به الرئاسة العامة في ظل توجيهات ومتابعةٍ من قبل معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، من جهودٍ لتعزيز الانتماء واللحمة الوطنية والأمن الفكري في شتى المجالات، من خلال الحملات والمبادرات التوعوية والوقائية.

وبين "الشبانات" أن الفرع مستمر في القيام بهذه الشعيرة العظيمة وفق الأنظمة والتعليمات، مشدداً على تعزيز الدوريات الميدانية والتوعوية بالتعاون مع الجهات المعنية وفق الإجراءات الاحترازية.

عقب ذلك بدأ نقاش محاور الاجتماع والموضوعات المتعلقة بالعمل الميداني والتوعوي والوقائي، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع.

واختتم فضيلته اللقاء بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - أيدهما الله -، وأعزّ بهما الإسلام والمسلمين.

تأتي هذه اللقاءات والبرامج ضمن لقاءات دورية ومجدولة، وبتوجيه ودعم ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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أحدث التعليقات

naeem
والنصر غرامة تاخير
ابو محمد
ان هاجمني ذيب على اذان الفجر عند وصول ودخول البيت عند باب المدخل جاني من ورا السياره وسرعه جنونيه بس الله لطف اني انتبه...
abdul
حرام عليك يا راجل! الطفل لا يجد اكسوجين كفاية لإرتفاعه من الأرض .
اللهو البرى
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