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عادل الملحم يسترجع ذكرياته مع رفيق دربه عادل التويجري
منذ يوم
21931
1
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التعليقات
زائر
عدد التعليقات : 901
منذ 19 ساعة
ياليت عادل الملحم يسترجع الذاكرة أين دفنت كؤوس بطولات النصر المفقودة والبطولات الغير نقية. حتى يستطيع نادي النصر تسجيلها فس سجلات الاتحاد السعودي . المعروف أن بطولات النصر النقية محفوظة في سجلات فهد الطخيم ..
العالمي
عدد التعليقات : 8
منذ 7 ساعات
الحرام بين والحرام بين حتى لو اُخفي .
نعم نقيه والدليل الفار والجان
العالمي
عدد التعليقات : 8
منذ 7 ساعات
الحلال*
العالمي
عدد التعليقات : 8
منذ 7 ساعات
الحلال*
الزعيم العالمي
عدد التعليقات : 1
منذ 7 ساعات
حرة نقية خخخخخخخخ
عبدالرحمن
عدد التعليقات : 5
منذ 3 دقائق
بطولات النصر موثقه بس بعض الانديه ضمت حتى بطولة الصداقه واعتبرتها بطوله النصر الوحيد اللي موثق بطولاته وغيره يزيد من راسه في البطولات كان الخليوي متعهد بمنحهم المزيد ولكن تم حل لجنته الفاشله التي لاتفقه شيء في التوثيق
عبدالرحمن
عدد التعليقات : 5
منذ 3 دقائق
بطولات النصر موثقه بس بعض الانديه ضمت حتى بطولة الصداقه واعتبرتها بطوله النصر الوحيد اللي موثق بطولاته وغيره يزيد من راسه في البطولات كان الخليوي متعهد بمنحهم المزيد ولكن تم حل لجنته الفاشله التي لاتفقه شيء في التوثيق
عبدالرحمن
عدد التعليقات : 5
منذ 3 دقائق
بطولات النصر موثقه بس بعض الانديه ضمت حتى بطولة الصداقه واعتبرتها بطوله النصر الوحيد اللي موثق بطولاته وغيره يزيد من راسه في البطولات كان الخليوي متعهد بمنحهم المزيد ولكن تم حل لجنته الفاشله التي لاتفقه شيء في التوثيق
عبدالرحمن
عدد التعليقات : 5
منذ دقيقتين
بطولات النصر موثقه بس بعض الانديه ضمت حتى بطولة الصداقه واعتبرتها بطوله النصر الوحيد اللي موثق بطولاته وغيره يزيد من راسه في البطولات كان الخليوي متعهد بمنحهم المزيد ولكن تم حل لجنته الفاشله التي لاتفقه شيء في التوثيق
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