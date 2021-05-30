نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

عادل الملحم يسترجع ذكرياته مع رفيق دربه عادل التويجري

منذ يوم
21931
1

التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 901
منذ 19 ساعة
ياليت عادل الملحم يسترجع الذاكرة أين دفنت كؤوس بطولات النصر المفقودة والبطولات الغير نقية. حتى يستطيع نادي النصر تسجيلها فس سجلات الاتحاد السعودي . المعروف أن بطولات النصر النقية محفوظة في سجلات فهد الطخيم ..
العالمي
العالمي عدد التعليقات : 8
منذ 7 ساعات
الحرام بين والحرام بين حتى لو اُخفي .
نعم نقيه والدليل الفار والجان
العالمي
العالمي عدد التعليقات : 8
منذ 7 ساعات
الحلال*
العالمي
العالمي عدد التعليقات : 8
منذ 7 ساعات
الحلال*
الزعيم العالمي
الزعيم العالمي عدد التعليقات : 1
منذ 7 ساعات
حرة نقية خخخخخخخخ
عبدالرحمن
عبدالرحمن عدد التعليقات : 5
منذ 3 دقائق
بطولات النصر موثقه بس بعض الانديه ضمت حتى بطولة الصداقه واعتبرتها بطوله النصر الوحيد اللي موثق بطولاته وغيره يزيد من راسه في البطولات كان الخليوي متعهد بمنحهم المزيد ولكن تم حل لجنته الفاشله التي لاتفقه شيء في التوثيق
عبدالرحمن
عبدالرحمن عدد التعليقات : 5
منذ 3 دقائق
بطولات النصر موثقه بس بعض الانديه ضمت حتى بطولة الصداقه واعتبرتها بطوله النصر الوحيد اللي موثق بطولاته وغيره يزيد من راسه في البطولات كان الخليوي متعهد بمنحهم المزيد ولكن تم حل لجنته الفاشله التي لاتفقه شيء في التوثيق
عبدالرحمن
عبدالرحمن عدد التعليقات : 5
منذ 3 دقائق
بطولات النصر موثقه بس بعض الانديه ضمت حتى بطولة الصداقه واعتبرتها بطوله النصر الوحيد اللي موثق بطولاته وغيره يزيد من راسه في البطولات كان الخليوي متعهد بمنحهم المزيد ولكن تم حل لجنته الفاشله التي لاتفقه شيء في التوثيق
عبدالرحمن
عبدالرحمن عدد التعليقات : 5
منذ دقيقتين
بطولات النصر موثقه بس بعض الانديه ضمت حتى بطولة الصداقه واعتبرتها بطوله النصر الوحيد اللي موثق بطولاته وغيره يزيد من راسه في البطولات كان الخليوي متعهد بمنحهم المزيد ولكن تم حل لجنته الفاشله التي لاتفقه شيء في التوثيق

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

naeem
والنصر غرامة تاخير
ابو محمد
ان هاجمني ذيب على اذان الفجر عند وصول ودخول البيت عند باب المدخل جاني من ورا السياره وسرعه جنونيه بس الله لطف اني انتبه...
abdul
حرام عليك يا راجل! الطفل لا يجد اكسوجين كفاية لإرتفاعه من الأرض .
اللهو البرى
الشجاعة لها مواقف والإقدام له دراية.. ومن الغبا رمي النفس على من لا حيلة في هزيمته.. النيص معروف وحيلة دفاعه اشواكه إللي يغرسها في...
اللهو البرى
الشجاعة لها مواقف والإقدام له دراية.. ومن الغبا رمي النفس على من لا حيلة في هزيمته.. النيص معروف وحيلة دفاعه اشواكه إللي يغرسها في...

أخر الأخبار

الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب الرائد بيسنيك هاسي
الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب الرائد بيسنيك هاسي
منذ 8 دقائق 1270
الفلسطينيون يستقبلون الوفد المصري بأغنية "تسلم الأيادي"
الفلسطينيون يستقبلون الوفد المصري بأغنية "تسلم الأيادي"
منذ 12 دقيقة 1331
بالفيديو .. رئيس جمعية العناية الحرجة: الكحول المغشوش قد يسبب الوفاة
بالفيديو .. رئيس جمعية العناية الحرجة: الكحول المغشوش قد يسبب الوفاة
منذ 21 دقيقة 1429
شاهد.. احتفالات جماهير الطائي واللاعبين بمناسبة الصعود لدوري المحترفين
شاهد.. احتفالات جماهير الطائي واللاعبين بمناسبة الصعود لدوري المحترفين
منذ 25 دقيقة 1630
بالفيديو .. حسين القحطاني: النظام العام للأرصاد سيطبق فعليًا بعد 180 يوم
بالفيديو .. حسين القحطاني: النظام العام للأرصاد سيطبق فعليًا بعد 180 يوم
منذ 31 دقيقة 1439
موعد بداية العام الدراسي 1443.. وعدد أيام الاجازات الرسمية
موعد بداية العام الدراسي 1443.. وعدد أيام الاجازات الرسمية
منذ 33 دقيقة 2411
" صائد الكبار " يعود لدوري المحترفين
" صائد الكبار " يعود لدوري المحترفين
منذ 38 دقيقة 1739
تفاصيل الليلة الأخيرة للمبتعث الذي منحته جامعة نيويورك شهادة البكالوريوس بعد وفاته 
تفاصيل الليلة الأخيرة للمبتعث الذي منحته جامعة نيويورك شهادة البكالوريوس بعد وفاته 
منذ 41 دقيقة 1747
تتذكر ايام الطفولة لكن ما حسبت النهاية
تتذكر ايام الطفولة لكن ما حسبت النهاية
منذ 46 دقيقة 480
عاد النصيب ما وصل
عاد النصيب ما وصل
منذ 46 دقيقة 511