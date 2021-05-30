شاهد.. وليد الفراج:"ألف مبروك للهلال على التتويج بالدوري رقم 17 والبطولة 62"

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على تتويج الهلال بطلا بدوري المحترفين بعد الفوز على الفيصلي بثلاثية في المباراة الختامية.
وقال وليد الفراج:" مبروك للهلال، موسم صعب"، مضيفا:"ألف مبروك للهلال التتويج والدوري رقم 17 والبطولة 62 والله تاريخ".
وكان فريق نادي الهلال تأهل إلى دوري أبطال آسيا 2022 بعد فوزه بثلاثة على نظيره الفيصلي خلال المباراة الأخيرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء ترتيب مقاعد الأندية السعودية في أبطال آسيا 2022 على النحو التالي: الهلال بطل الدوري "مباشر"، والفيصلي بطل كأس الملك "مباشر"، والشباب وصيف الدوري "مباشر"، والاتحاد ثالث الدوري "ملحق".