غوميز هدافا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "2020-2021" بـ24 هدفا 

ماجد محمد (صدى):
توج الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال هدافا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين (2020-2021) بـ24 هدفا.
وكان فريق نادي الهلال توج بطلا لدوري المحترفين بعد فوزه على نظيره الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباراة الفريقين الختامية على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، بعد فوزهما بالدوري وكأس خادم الحرمين.
وسجل الهدف الأول للهلال اللاعب سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 27، بينما أحرز الهدف الثاني للهلال اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 60، ونجح اللاعب عبدالله الحمدان في تسجيل الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 69.
وأحرز الهدف الأول لصالح الفيصلي اللاعب جويلهيرمي فييرا في الدقيقة 29، وسجل الهدف الثاني للفيصلي اللاعب جوليو تفاريس في الدقيقة 90+4