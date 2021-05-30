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بالفيديو.. بطل الدوري يختتم موسمه بثلاثية في مرمى الفيصلي

منذ 31 دقيقة
1622
بالفيديو.. بطل الدوري يختتم موسمه بثلاثية في مرمى الفيصلي

طلال الغامدي (صدى):
توج فريق نادي الهلال بطلا لدوري المحترفين بعد فوزه على نظيره الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباراة الفريقين الختامية على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، بعد فوزهما بالدوري وكأس خادم الحرمين.

وسجل الهدف الأول للهلال اللاعب سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 27، بينما أحرز الهدف الثاني للهلال اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 60، ونجح اللاعب عبدالله الحمدان في تسجيل الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 69.

وأحرز الهدف الأول لصالح الفيصلي اللاعب جويلهيرمي فييرا في الدقيقة 29، وسجل الهدف الثاني للفيصلي اللاعب جوليو تفاريس في الدقيقة 90+4

الهلال
الفيصلي
دوري المحترفين

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لو لم يكن تمثيل العناصر في جدول من مجموعات ٢ أو ٦ أو ٨ أو ١٠ أو ١٢ أو ١٤ أو ١٦ أو ١٨...
أبو عبدالله الحربي
كرونا صار متذبذب اليس المتذبذب يتعب أي صيغة تريد 😐
ابو وليد
قصدك مدبوغ بارك هههههه القم يا ابو خرقه
أبو عبدالله الحربي
ليس الصين تصنع فيروس الصين عمل ونكشف اليس شعوب العالم البعض ميت فايروس يمكن تصدي له العالم مال ونحن المال الكثير يريد دمار العالم...
بلبل البحر
لا بد من موافقة الجهات المختصة لضمان سلامة المستهلكين من الآثار الجانبية للتهجين ان وجدت.

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