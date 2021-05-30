نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. الاتحاد يفوز على النصر بثنائية

منذ 35 دقيقة
1612
بالفيديو .. الاتحاد يفوز على النصر بثنائية

ماجد محمد (صدى):
تمكن فريق الاتحاد من الفوز على فريق النصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الأحد، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول تقدم الاتحاد بهدف أحرزه اللاعب "رومارينيو" في الدقيقة 19 من عمر المباراة، لكن لاعب النصر، عبدالرزاق حمدالله تمكن من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني رفع الاتحاد رصيد أهداف بهدف آخر سدده اللاعب عمر هوساوي في الدقيقة 78، وانتهت المباراة بفوزه على النصر بهدفين مقابل هدف.

النصر
الاتحاد
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
رومارينيو

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2274
منذ دقيقة
قصدك مدبوغ بارك هههههه القم يا ابو خرقه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لو لم يكن تمثيل العناصر في جدول من مجموعات ٢ أو ٦ أو ٨ أو ١٠ أو ١٢ أو ١٤ أو ١٦ أو ١٨...
أبو عبدالله الحربي
كرونا صار متذبذب اليس المتذبذب يتعب أي صيغة تريد 😐
ابو وليد
قصدك مدبوغ بارك هههههه القم يا ابو خرقه
أبو عبدالله الحربي
ليس الصين تصنع فيروس الصين عمل ونكشف اليس شعوب العالم البعض ميت فايروس يمكن تصدي له العالم مال ونحن المال الكثير يريد دمار العالم...
بلبل البحر
لا بد من موافقة الجهات المختصة لضمان سلامة المستهلكين من الآثار الجانبية للتهجين ان وجدت.

أخر الأخبار

عادل الملحم يسترجع ذكرياته مع رفيق دربه عادل التويجري
عادل الملحم يسترجع ذكرياته مع رفيق دربه عادل التويجري
منذ 51 ثانية 91
ترتيب مقاعد الأندية السعودية في أبطال آسيا 2022 
ترتيب مقاعد الأندية السعودية في أبطال آسيا 2022 
منذ 6 دقائق 1246
ردة فعل مدافع الهلال جانغ بعد التتويج بالدوري
ردة فعل مدافع الهلال جانغ بعد التتويج بالدوري
منذ 6 دقائق 191
احتفال مسنة هلالية على طريقتها بعد التتويج بالدوري
احتفال مسنة هلالية على طريقتها بعد التتويج بالدوري
منذ 7 دقائق 214
بالفيديو.. أفراح هلالية في ملعب الملك فهد بعد الفوز
بالفيديو.. أفراح هلالية في ملعب الملك فهد بعد الفوز
منذ 9 دقائق 1261
غوميز هدافا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "2020-2021" بـ24 هدفا 
غوميز هدافا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "2020-2021" بـ24 هدفا 
منذ 18 دقيقة 1434
بالفيديو.. بطل الدوري يختتم موسمه بثلاثية في مرمى الفيصلي
بالفيديو.. بطل الدوري يختتم موسمه بثلاثية في مرمى الفيصلي
منذ 31 دقيقة 1618
الوحدة والقادسية يرافقان العين إلى دوري الدرجة الأولى
الوحدة والقادسية يرافقان العين إلى دوري الدرجة الأولى
منذ 33 دقيقة 1780
بالفيديو .. الاتحاد يفوز على النصر بثنائية
بالفيديو .. الاتحاد يفوز على النصر بثنائية
منذ 35 دقيقة 1612
الوضع صار طاش ما طاش
الوضع صار طاش ما طاش
منذ 47 دقيقة 500