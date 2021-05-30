بالفيديو .. الاتحاد يفوز على النصر بثنائية

ماجد محمد (صدى):
تمكن فريق الاتحاد من الفوز على فريق النصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الأحد، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهد الشوط الأول تقدم الاتحاد بهدف أحرزه اللاعب "رومارينيو" في الدقيقة 19 من عمر المباراة، لكن لاعب النصر، عبدالرزاق حمدالله تمكن من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 27.
وفي الشوط الثاني رفع الاتحاد رصيد أهداف بهدف آخر سدده اللاعب عمر هوساوي في الدقيقة 78، وانتهت المباراة بفوزه على النصر بهدفين مقابل هدف.