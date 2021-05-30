شقيقة مودل روز تكشف تفاصيل عن مرضها الخطير: " سأصاب بالعمى "

أميرة خالد (صدى):
فاجأت ليان عبدالله، شقيقة الفاشينيستا مودل روز، متابعيها عبر حسابها في "سناب شات"، بالحديث عن طبيعة مرضها الذي بات يهددها بالإصابة بـ"العمى".
وقالت ليان عبدالله، إنها تعاني من التهاب شديد في الأذن الوسطى تسبب لها في حالة دوار، وجعل الفريق الطبي يتدخل بتوصية بالعلاج الفوري؛ لأنه في حال تأخر علاجها فمن الممكن أن تصاب بالعمى حال زاد الالتهاب أكثر من ذلك.
وأوضحت ليان عبدالله، أنها منذ 10 سنوات عانت من هذه الحالة واضطرت للجلوس شهرا كاملا طريحة الفراش، مشيرة:"كل ياللي تطمنو علي ويسألو شفيك شكرا لكم عندي التهاب في الأذن الوسطى ومرة زاد عن عنده صار يسبب دوران واستفراغ تكرمون قالي لازم علاج سريع ولا ممكن يسبب عمى لو تفاقم الله لا يقوله".
وتابعت ليان عبدالله:"قبل 10 سنين جاني هالدوران نفسه وجلست شهر ما اتحرك من فراشي وأصرخ إذا أحد شغل النور كان يعورني وكنت ما حرك راسي حس الدنيا تدور بسرعة كني راكبة لعبة حرفيا كان أكثر شهر مرعب مريت فيه وللأسف توقعت أنني تعالجت لكن آخر فترة بدأ ينزل صديد من أذني".
وبعثت شقيقة مودل روز، رسالة طمأنة للجمهور عن وضعها الصحي، قائلة:"اليوم أحسن بحاول أعالجه قبل تجيني الحالة اللي جتني وأنا صغيرة لأن كان شي مرعب ومؤلم حبيت يارب ما يتكرر فضفضة للي حابين يتطمنو".