بالفيديو.. وزير الإعلامي اليمني: الحوثيون يواصلون استدراج اللاجئين الأفارقة لتجنيدهم بالقوة

فهمي محمد (صدى):
أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تواصل استدراجها لـ اللاجئين والمهاجرين الأفارقة وتجنيدهم بالقوة وارسالهم لمحارق الموت.
وقال "الإرياني" في سلسلة تغريدات له على "تويتر": "يأتي ذلك مع ارتفاع فاتورة خسائرها ونفاذ مخزونها البشري، جراء مغامراتها العسكرية في مختلف جبهات محافظة مأرب، وعزوف أبناء القبائل عن الانخراط خلف دعوات التجنيد والحشد والتعبئة".
وأوضح أيضًا أن اقرار مليشيا الحوثي بتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة والزج بهم في هجمات انتحارية، واستغلالهم في أعمال قتالية جريمة حرب وجرائم مرتكبة ضد الانسانية تعد مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.
ودعا "الإرياني" منظمات حقوق الانسان والمنظمات الدولية المعنية لإدانة عمليات تجنيد مليشيا الحوثي الارهابية للمهاجرين واللاجئين الأفارقة واستغلالهم في أعمال قتالية.
كما يجب الضغط على المليشيا لوقف استخدامهم وقودًا لمعاركها العبثية وتنفيذ أجندة النظام الايراني وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة.