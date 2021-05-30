شروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى المملكة

القاهرة (صدى):
أزاحت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، الستار عن طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى المملكة.
وقالت وزارة الهجرة، في بيان:"نحيط المصريين الراغبين بالسفر إلى المملكة عبر مملكة البحرين خلال هذه الفترة، علما أن السلطات البحرينية أصدرت قرارات جديدة بشأن المرور من خلالها للسعودية".
وأوضح البيان:"هذه القرارات تضمنت حمل شهادة PCR عليها QR كود، كذلك قضاء أسبوعين في فنادق تحددها السلطات البحرينية قبل الوصول إلى العاصمة المنامة"، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.
وشملت القرارات "حمل القادمين إلى البحرين جوا حجزا مسبقا للرحلة إلى إحدى مطارات السعودية عقب انتهاء فترة 14 يوما من الوصول، وحجزا مسبقا أيضا في أحد الفنادق التي خصصتها السلطات السعودية لقضاء مدة الحجر الصحي، ويتم إجراء الحجوزات السابقة عن طريق هيئة مسافر السعودية.
وأشارت:"هذا بالإضافة لإجراء تحليل pcr عند وصول البحرين وبعد عشرة أيام، مع ضرورة حصول جميع المسافرين على تأشيرة دخول إلكترونية لمملكة البحرين، ومن يعبر عن طريق الجسر يجب أن يكون تلقي جرعتي لقاح من لقاحات مودرنا أو فايزر أو جونسون أو أسترازينيكا، وتكون شهادة التطعيم مصدقة لكي يتم التصديق عليها من السفارة المصرية في البحرين".