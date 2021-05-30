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إيمي سمير غانم تعلق على تطورات الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز

منذ 3 ساعات
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إيمي سمير غانم تعلق على تطورات الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز

القاهرة (صدى):
نشرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم الأدعية الدينية  المتعلقة بالشفاء،عبر حساباتها على مواقع التواصل بسبب تواجد والدتها دلال عبد العزيز منذ شهر في المستشفى جراء كورونا.

وعرضت إيمي سمير غانم دعاء جديدًا لوالدتها عقب ساعات قليلة من الإعلان عن تطورات حالتها الصحية.

وكتبت: " اللهم أشفي دلال عبدالعزيز فأنت أعلم بحالها اللهم رد عافيتها وخفف عنها وارحم ضعفها وقلة حيلتها رب اشفيها شفاء لا يغدار سقما، يامن تعيد للمريض صحته، ويامن تستجيب دعاء اليائس الضعيف أن تلطف بجسدها، وتكتب لها الشفاء العاجل " .

ومن جانبها، علقت الفنانة لطيفة: " آمين يارب يشفيها ويعافيها ويقومها بألف مليون سلامة حبيبة قلبي " ، فيما كتبت الفنانة عبير صبري: " يارب يديها العافية والصحة وتقوم بالسلامة يارب " .

https://www.instagram.com/p/CPfs8DgHoyx/?utm_source=ig_embed&ig_rid=83288e0d-f56b-410d-96d2-39bc0fe14b52

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لطيفة
عبير صبري
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مبروك للهلااال ، باالسماء صعب المناال ..
واضح*** وصريح***
الشرطي اللي واقف عند الدرج (( السلم)) شكله خريج دورة مخمسات وتلفيع..
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
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