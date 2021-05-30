إيمي سمير غانم تعلق على تطورات الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز

القاهرة (صدى):
نشرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم الأدعية الدينية المتعلقة بالشفاء،عبر حساباتها على مواقع التواصل بسبب تواجد والدتها دلال عبد العزيز منذ شهر في المستشفى جراء كورونا.
وعرضت إيمي سمير غانم دعاء جديدًا لوالدتها عقب ساعات قليلة من الإعلان عن تطورات حالتها الصحية.
وكتبت: " اللهم أشفي دلال عبدالعزيز فأنت أعلم بحالها اللهم رد عافيتها وخفف عنها وارحم ضعفها وقلة حيلتها رب اشفيها شفاء لا يغدار سقما، يامن تعيد للمريض صحته، ويامن تستجيب دعاء اليائس الضعيف أن تلطف بجسدها، وتكتب لها الشفاء العاجل " .
ومن جانبها، علقت الفنانة لطيفة: " آمين يارب يشفيها ويعافيها ويقومها بألف مليون سلامة حبيبة قلبي " ، فيما كتبت الفنانة عبير صبري: " يارب يديها العافية والصحة وتقوم بالسلامة يارب " .
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