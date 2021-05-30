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الشارع الرياضي بحائل ينتظر العريس

منذ 5 ساعات
3687
الشارع الرياضي بحائل ينتظر العريس

عارف السويدي (صدى):
تتجه أنظار الحائليون للجوله الأخير من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجه الأولى يوم غد الإثنين لمباراة الطائي و عرعر ، في حال فوز الطائي سوف يكون ثالث الصاعدين لمصاف دوري المحترفين السعودي بعد الحزم والفيحاء اللذان صعدا مؤخراً .

ومن جانب أخر ينتظر محبي نادي الجبلين مباراته امام الساحل بعد غد الثلاثاء والفوز فقط يضمن تأهلهم لدوري المحترفين في حالة تعادل أو هزيمة الطائي في مباراتهم يوم غد .

من جانب أخر الشارع الرياضي من أنصار الفريقين يعج في وسائل التواصل الإجتماعي بالأمنيات والتمني من مشجعين و نقاد رياضيين كل بحسب ميولهم .

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مبروك للهلااال ، باالسماء صعب المناال ..
واضح*** وصريح***
الشرطي اللي واقف عند الدرج (( السلم)) شكله خريج دورة مخمسات وتلفيع..
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
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