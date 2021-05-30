الشارع الرياضي بحائل ينتظر العريس

عارف السويدي (صدى):
تتجه أنظار الحائليون للجوله الأخير من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجه الأولى يوم غد الإثنين لمباراة الطائي و عرعر ، في حال فوز الطائي سوف يكون ثالث الصاعدين لمصاف دوري المحترفين السعودي بعد الحزم والفيحاء اللذان صعدا مؤخراً .
ومن جانب أخر ينتظر محبي نادي الجبلين مباراته امام الساحل بعد غد الثلاثاء والفوز فقط يضمن تأهلهم لدوري المحترفين في حالة تعادل أو هزيمة الطائي في مباراتهم يوم غد .
من جانب أخر الشارع الرياضي من أنصار الفريقين يعج في وسائل التواصل الإجتماعي بالأمنيات والتمني من مشجعين و نقاد رياضيين كل بحسب ميولهم .