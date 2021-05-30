الكشف عن راتب ليوناردو غارديم ومساعديه مع الهلال

ماجد محمد (صدى):
قال الصحفي الأرجنتيني سيزار لويس ميريلو نقلا عن الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في الانتقالات والتعاقدات، إن المدير الفني البرتغالي ليوناردو غارديم سيوقع للهلال، حتى يونيو المقبل.
وأوضح ميريلو الصحفي في شبكة ”TyC Sports“:"كما قال صديقي فابريزيو رومانو سيوقع ليوناردو غارديم مع الهلال حتى يونيو 2022. وسيحصل على 7 ملايين يورو تشمل رواتب مساعديه".
وكان رومانو المتخصص في الانتقالات والصحفي في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، أعلن عن اقتراب غارديم المدير الفني السابق لموناكو الفرنسي من توقيع عقد مع الهلال لمدة عام واحد، بعد التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة بطل الدوري للمحترفين.