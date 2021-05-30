نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

إصابة قائد مانشستر سيتي بكسرين في الوجه

منذ 50 دقيقة
1675
إصابة قائد مانشستر سيتي بكسرين في الوجه

وكالات (صدى):
شهدت المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أقيمت يوم أمس، السبت، بين مانشستر سيتي وتشلسي، إصابة قائد الفريق الأول بكسرين في الوجه.

وأوضح البلجيكي "كيفن دي بروين" قائد مانشستر سيتي أنه أصيب بكسرين في وجهه بسبب اصطدامه مع أنتونيو روديجر مدافع تشلسي في المباراة التي أقيمت يوم أمس.

ولفت إلى أن تعرض لكسر في الأنف وكسر آخر في المحجر الأيسر، مضيفا أنه بحالة صحية جيدة لكنه محبطًا بسبب خسارة فريقه أمس أمام تشلسي.

يذكر أن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا شهدت يوم أمس فوز تشلسي على مانشستر سيتي بهدف نظيف.

مانشستر سيتي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلام حلو ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايوااا شخّط فيهم قوي ..
د محمد ماجد بخش
متاز لو يكون في برامج الترفيه
ابو محمد 😎 ✍️
صقاره في صنقاار ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..

أخر الأخبار

شاهد.. بطل الدوري وبطل كأس وممر شرفي تاريخي يحدث لأول مرة في الدوري 
شاهد.. بطل الدوري وبطل كأس وممر شرفي تاريخي يحدث لأول مرة في الدوري 
منذ دقيقتين 1074
خبيرة تغذية توضح أكثر 6 مواد غذائية مفيدة لصحة القلب
خبيرة تغذية توضح أكثر 6 مواد غذائية مفيدة لصحة القلب
منذ 4 دقائق 1086
بالفيديو.. وصول عضو شرف الهلال الأمير وليد بن طلال لملعب الملك فهد
بالفيديو.. وصول عضو شرف الهلال الأمير وليد بن طلال لملعب الملك فهد
منذ 16 دقيقة 1463
زينب العسكري .. صورني مع الصقر
زينب العسكري .. صورني مع الصقر
منذ 19 دقيقة 239
تعامل شرطي مع شبان مخالفين لإرتداء الكمام
تعامل شرطي مع شبان مخالفين لإرتداء الكمام
منذ 19 دقيقة 256
ليته يفك الناس شره
ليته يفك الناس شره
منذ 20 دقيقة 210
إيمي سمير غانم تعلق على تطورات الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز
إيمي سمير غانم تعلق على تطورات الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز
منذ 27 دقيقة 393
ضبط " أجنبي " تحرش بفتاة ونشر الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
ضبط " أجنبي " تحرش بفتاة ونشر الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
منذ 30 دقيقة 378
إصابة قائد مانشستر سيتي بكسرين في الوجه
إصابة قائد مانشستر سيتي بكسرين في الوجه
منذ 50 دقيقة 1675
الكشف عن راتب ليوناردو غارديم ومساعديه مع الهلال
الكشف عن راتب ليوناردو غارديم ومساعديه مع الهلال
منذ 55 دقيقة 1901