إصابة قائد مانشستر سيتي بكسرين في الوجه

وكالات (صدى):
شهدت المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أقيمت يوم أمس، السبت، بين مانشستر سيتي وتشلسي، إصابة قائد الفريق الأول بكسرين في الوجه.
وأوضح البلجيكي "كيفن دي بروين" قائد مانشستر سيتي أنه أصيب بكسرين في وجهه بسبب اصطدامه مع أنتونيو روديجر مدافع تشلسي في المباراة التي أقيمت يوم أمس.
ولفت إلى أن تعرض لكسر في الأنف وكسر آخر في المحجر الأيسر، مضيفا أنه بحالة صحية جيدة لكنه محبطًا بسبب خسارة فريقه أمس أمام تشلسي.
يذكر أن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا شهدت يوم أمس فوز تشلسي على مانشستر سيتي بهدف نظيف.