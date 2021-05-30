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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "الأثنين" في المملكة

منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "الأثنين" في المملكة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الاثنين، أن تكون السماء غائمة جزئيًا، مضيفا أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.

وأضاف أن تلك الأجواء ستوثر أيضا على أجزاء من الباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء من وسط المملكة، كما يتأثر جنوب منطقة الرياض برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وشملت توقعات المركز أن تُسجل حفر الباطن والمدينة المنورة أعلى درجة بنحو 46 درجة مئوية، بينما ستسجل السودة 12 درجة مئوية.

المملكة
حالة الطقس
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128480
منذ 49 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلام حلو ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايوااا شخّط فيهم قوي ..
د محمد ماجد بخش
متاز لو يكون في برامج الترفيه
ابو محمد 😎 ✍️
صقاره في صنقاار ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..

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