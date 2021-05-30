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شاهد.. تحطم طائرة أثناء عرض عسكري في بنغازي

منذ ساعة
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شاهد.. تحطم طائرة أثناء عرض عسكري في بنغازي

طرابلس (صدى):
كشفت القيادة العامة للقوات الليبية المسلحة، عن تحطم طائرة حربية ليبية، خلال عرض عسكري، مما أسفر عن وفاة الطيار.

ونعت القيادة العامة وفاة الطيار جمال بن عامر، والذي تحطمت طائرته أثناء عرض عسكري للجيش الليبي، بقاعدة بنينا في بنغازي.

وظهر في الفيديو،  تحطم الطائرة، خلال العرض العسكري، والتي بدت تهوي بسرعة كبيرة في السماء.

وظن كثيرون أن حركة طائرة "ميغ 21" جزء من العرض المتفق عليه، لكنها في الحقيقة واجهت عطلا فنيا خلال الطيران.

وأثنى البعض على حنكة الطيار الراحل، الذي استطاع أن يجنب الحضور الخطر، وأبعد الطائرة لتسقط بعيدا عن تجمع الجيش الليبي خلال العرض.

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عرض عسكري
تحطم
القيادة العامة للقوات الليبية المسلحة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128480
منذ 14 دقيقة
الله يرحمه .. آمين ..

.. الحمد لله على سلامة الجمع الموجود ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلام حلو ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايوااا شخّط فيهم قوي ..
د محمد ماجد بخش
متاز لو يكون في برامج الترفيه
ابو محمد 😎 ✍️
صقاره في صنقاار ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..

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