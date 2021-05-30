شاهد.. تحطم طائرة أثناء عرض عسكري في بنغازي

طرابلس (صدى):
كشفت القيادة العامة للقوات الليبية المسلحة، عن تحطم طائرة حربية ليبية، خلال عرض عسكري، مما أسفر عن وفاة الطيار.
ونعت القيادة العامة وفاة الطيار جمال بن عامر، والذي تحطمت طائرته أثناء عرض عسكري للجيش الليبي، بقاعدة بنينا في بنغازي.
وظهر في الفيديو، تحطم الطائرة، خلال العرض العسكري، والتي بدت تهوي بسرعة كبيرة في السماء.
وظن كثيرون أن حركة طائرة "ميغ 21" جزء من العرض المتفق عليه، لكنها في الحقيقة واجهت عطلا فنيا خلال الطيران.
وأثنى البعض على حنكة الطيار الراحل، الذي استطاع أن يجنب الحضور الخطر، وأبعد الطائرة لتسقط بعيدا عن تجمع الجيش الليبي خلال العرض.