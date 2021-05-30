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"الشورى" يوقع غدًا اتفاق تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية مع المجلس الوطني الإماراتي

منذ ساعة
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"الشورى" يوقع غدًا اتفاق تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية مع المجلس الوطني الإماراتي

الرياض (صدى):
استقبل رئيس مجلس الشورى، عبد الله آل الشيخ، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات، صقر غباش، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك في مستهل زيارة رسمية يقوم بها معاليه على رأس وفد من المجلس.

ويعقد رئيس مجلس الشورى، غدًا الاثنين، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي، يشهدون خلالها توقيع اتفاق تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية بين مجلس الشورى في المملكة،والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

يذكر أن مراسم الاستقبال شهدت حضور نائب رئيس مجلس الشورى، مشعل السلمي، ومساعد رئيس مجلس الشورى، حنان الاحمدي، والأمين العام لمجلس الشورى، محمد المطيري، وعضو المجلس سمو الأمير فهد آل سعود.

الامارات
مجلس الشورى
جمعية الصداقة البرلمانية
المجلس الوطني الإماراتي

التعليقات

انا
انا عدد التعليقات : 3
منذ 20 دقيقة
الله يستر
ماقدجاء منهم خير

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلام حلو ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايوااا شخّط فيهم قوي ..
د محمد ماجد بخش
متاز لو يكون في برامج الترفيه
ابو محمد 😎 ✍️
صقاره في صنقاار ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..

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