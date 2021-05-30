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ردة فعل مذيعة مع شاب من متلازمة الدوان أعجب بشعرها
منذ 5 ساعات
1294
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 12075
منذ ساعة
قلوبهم طيبة ومن أهل العافية إن شاء الله . أنا أحبهم وما اعطف عليهم لكن أراعي قدراتهم. وقواتهم التفاعلية
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 12075
منذ ساعة
متلازمة داون اضطراب ورثي يسببه الانقسام غير الطبيعي في الخلايا مما يؤدي إلى زيادة النسخ الكلي أو الجزئي في الكروموسوم 21. وتسبب هذه المادة الوراثية الزائدة تغيرات النمو والملامح الجسدية التي تتسم بها متلازمة داون.
تتفاوت متلازمة داون في حدتها بين المصابين بها، مما يتسبب في إعاقة ذهنية وتأخرًا في النمو مدى الحياة. إنها أشهر اضطراب كروموسومات وراثي وتسبب إعاقات التعلم لدى الأطفال. كما أنها كثيرًا ما تسبب حالات شذوذ طبية أخرى، ومنها اضطرابات القلب والجهاز الهضمي.
مايو كلبنبك
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك للهلااال ، باالسماء صعب المناال ..
واضح*** وصريح***
الشرطي اللي واقف عند الدرج (( السلم)) شكله خريج دورة مخمسات وتلفيع..
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
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