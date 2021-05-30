تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
هذا اللاعب ما عنده تفاهم
منذ 5 ساعات
716
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك للهلااال ، باالسماء صعب المناال ..
واضح*** وصريح***
الشرطي اللي واقف عند الدرج (( السلم)) شكله خريج دورة مخمسات وتلفيع..
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
أخر الأخبار
استطلاع : 59% يؤيدون إلزام جميع المواطنين والمقيمين بأخذ لقاح كورونا
منذ 6 دقائق
1223
بالفيديو.. رئيس الباطن يكأفئ لاعبي الفريق بـ 125 ألف ريال لكل منهم
منذ 10 دقائق
1318
شاهد.. وليد الفراج:"ألف مبروك للهلال على التتويج بالدوري رقم 17 والبطولة 62"
منذ 16 دقيقة
1455
سامي الجابر : الهلال تاريخ يصنعه الرجال وتحفظه الأجيال
منذ 21 دقيقة
1394
عادل الملحم يسترجع ذكرياته مع رفيق دربه عادل التويجري
منذ 28 دقيقة
374
ترتيب مقاعد الأندية السعودية في أبطال آسيا 2022
منذ 34 دقيقة
1997
ردة فعل مدافع الهلال جانغ بعد التتويج بالدوري
منذ 34 دقيقة
313
احتفال مسنة هلالية على طريقتها بعد التتويج بالدوري
منذ 35 دقيقة
435
بالفيديو.. أفراح هلالية في ملعب الملك فهد بعد الفوز
منذ 36 دقيقة
1510
غوميز هدافا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "2020-2021" بـ24 هدفا
منذ 46 دقيقة
1608