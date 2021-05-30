شاب يخترع نظارة تحوّل الصوت للغة إشارة للصم والبكم

القاهرة (صدى):
نجح طالب مصري في اختراع نظارة تعمل على تحويل الصوت إلى لغة إشارة، وذلك من أجل مساعدة الصم والبكم في التواصل مع المجتمع والاندماج معه.
وذكر عمر عبدالسلام، وفقا لـ"العربية"، أنه طالب اتصالات وحاسبات بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وبدأ في تنفيذ فكرة اختراعه وتطويرها منذ عام 2015.
وأضاف أن الفكرة جاءت له من موقف تعرض له مع والده، حيث كان في هذا العام برفقة والده لحضور زفاف في مدينة بورسعيد، وحدثت مشكلة بالسيارة فاضطروا للوقوف عند أحد المختصين بالسيارات.
وأضاف أن ذلك الشخص كان أصمّ، فلم يكن من السهل التواصل معه، ومن هنا بدأ في البحث عن شئ يسهل التواصل مع هذه الفئة من الأفراد.
ولفت إلى أنه صمم 9 نماذج للنظارة، منها نظارة تترجم 3 كلمات فقط إلى إشارة، ونظارة تترجم كل الكلام إلى إشارة، ونظارة تقوم بترجمة الكلام إلى صوت.
وأكد أن حجم النظارة للأصم ووزنها 80 غراما، لافتا إلى أنه يعمل حالياً على تشغيل النظارة لتترجم الإشارة إلى صوت.