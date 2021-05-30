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شاب يخترع نظارة تحوّل الصوت للغة إشارة للصم والبكم

منذ 4 ساعات
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شاب يخترع نظارة تحوّل الصوت للغة إشارة للصم والبكم

القاهرة (صدى):
نجح طالب مصري في اختراع نظارة تعمل على تحويل الصوت إلى لغة إشارة، وذلك من أجل مساعدة الصم والبكم في التواصل مع المجتمع والاندماج معه.

وذكر عمر عبدالسلام، وفقا لـ"العربية"، أنه طالب اتصالات وحاسبات بكلية الهندسة جامعة المنصورة، وبدأ في تنفيذ فكرة اختراعه وتطويرها منذ عام 2015.

وأضاف أن الفكرة جاءت له من موقف تعرض له مع والده، حيث كان في هذا العام برفقة والده لحضور زفاف في مدينة بورسعيد، وحدثت مشكلة بالسيارة فاضطروا للوقوف عند أحد المختصين بالسيارات.

وأضاف أن ذلك الشخص كان أصمّ، فلم يكن من السهل التواصل معه، ومن هنا بدأ في البحث عن شئ يسهل التواصل مع هذه الفئة من الأفراد.

ولفت إلى أنه صمم 9 نماذج للنظارة، منها نظارة تترجم 3 كلمات فقط إلى إشارة، ونظارة تترجم كل الكلام إلى إشارة، ونظارة تقوم بترجمة الكلام إلى صوت.

وأكد أن حجم النظارة للأصم ووزنها 80 غراما، لافتا إلى أنه يعمل حالياً على تشغيل النظارة لتترجم الإشارة إلى صوت.

مصر
نظارة
الصم والبكم
مدينة بورسعيد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128484
منذ 5 دقائق
ممتاز ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مبروك للهلااال ، باالسماء صعب المناال ..
واضح*** وصريح***
الشرطي اللي واقف عند الدرج (( السلم)) شكله خريج دورة مخمسات وتلفيع..
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء

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