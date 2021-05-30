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شاهد.. القرني: سعدت بلقاء ولي العهد لأني تعرفت على سموه عن قرب 

منذ ساعتين
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شاهد.. القرني: سعدت بلقاء ولي العهد لأني تعرفت على سموه عن قرب 

الرياض (صدى):
روى الداعية عائض القرني، تفاصيل لقائه مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان-حفظه الله- قائلا:"سعدت وتشرفت بلقاء ولي العهد بدعوة منه".

وأوضح عائض القرني خلال مقابلة في قناة "السعودية":" سعدت باللقاء لأني تعرفت على سمو ولي العهد عن قرب"، موضحا:"كل ما رأيت بشبيه الجد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، من طموح وهمة ورؤية متمكنة من الأحداث وروح التجديد".

وتابع:"الحديث كان ودياً وسموه أثنى على المنهج وتكلم عن الرؤية، والذي لفت انتباهي استشهاده بالتاريخ ومراحل الكتب"، مضيفا:"ولي العهد عرض للرسول (صلى الله عليه وسلم) في الحديث بأنه انتقل من رسول إلى سياسي في صلح الحديبية".

ولي العهد
عائض القرني
الأمير محمد بن سلمان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12075
منذ ساعة
عقبالنا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12075
منذ ساعة
سمعت .. ثم رأيت

شبيه المؤسس

الإطلاع الثقافة الممكنة الرؤيا

لا تزكي مزكىً أو المعروف لا يعرف

كلامك يا شيخ بعد اللقاء مُفْحِم وقبله أيضا مفخم .. بارك الله فيكم

ورزقني تقاعداً

والحقني بالصالحين

قولوا آمين

المؤسس رحمه الله كان جليس عمي الذي كان معه على الدوام يتسامرون بعد صلاة العشاء بعد انتهاء المهام الرسمية وبالنسبة لعمي مهامه التجارية في مكة المكرمة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلام حلو ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايوااا شخّط فيهم قوي ..
د محمد ماجد بخش
متاز لو يكون في برامج الترفيه
ابو محمد 😎 ✍️
صقاره في صنقاار ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..

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