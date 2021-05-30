نجم تعزز مبادراتها الاجتماعية تحت مظلة برنامجها "نجم الخير"

الرياض (صدى):
استمراراً لرسالة نجم لخدمات التأمين في تبني المسؤولية الاجتماعية كجزء من ثقافتها المؤسسية، والتي تُوّجت مؤخراً بفوزها بجائزة أفضل شركة تأمين في برامج المسؤولية الاجتماعية من مجلة "Global Brands" العالمية، عملت نجم على تفعيل عدد من المبادرات الجديدة تحت مظلة برنامجها "نجم الخير"، والذي يستهدف تمكين ودعم الأفراد والأسر، وبما يواكب نهج المملكة الإنساني والخيري في شتى المجالات بدعمٍ لا محدود من قيادة المملكة -حفظها الله-.
وأحدث هذه المبادرات تمثل بإطلاق نجم مبادرة "سلة رمضان"، وذلك احتفالاً بحلول شهر رمضان المبارك لمساعدة الأسر المتعففة في المملكة. وتأتي هذه المبادرة لتواكب هذه المناسبة الكريمة بما تمثله من معانٍ لقيم العطاء الإنسانية السامية، والتي كرستها القيادة الرشيدة بشكلٍ مستدام، لا سيما مع إطلاق المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان". وقد حققت مبادرة "سلة رمضان"، التي تمت خلال الشهر الفضيل، نتائج مشرّفة عكست روح الالتزام المجتمعي الراسخة لدى منسوبي شركة نجم؛ حيث قام موظفو نجم بالتبرع وتجهيز 5 أطنان من السلال الرمضانية تولى توزيعها حوالي 15 جميعة خيرية سعودية معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على نحو 170 أسرة في مختلف أنحاء المملكة.
وفي هذا السياق أيضاً، وبهدف ترسيخ روابط الزمالة ومشاركة أجواء العيد مع عدد من الشركات الأخرى المجاورة، أطلقت نجم مبادرة "معايدة الجيران"، حيث بادر منسوبو الإدارة التنفيذية وقيادات نجم بمعايدة جيرانهم في الشركات والمؤسسات المجاورة لهم في المبنى الرئيسي لنجم بمنطقة الرياض، وتقديم هدايا العيد.
وتأتي هذه المبادرات امتداداً لسلسلة من المبادرات المجتمعية والخيرية التي تنفذها نجم لخدمات التأمين، بما يسهم في إرساء أسس التكافل الاجتماعي وتعزيز الشراكة المجتمعية ما بين الشركة ومنسوبيها من جهة، وبينهم وبين المجتمع الذي ينتمون إليه من جهةٍ أخرى