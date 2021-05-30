القبض على مواطنين قاما بتجهيزات مركبة شبيهة بالمركبات الأمنية في الرياض

الرياض (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطنَين قاما بتجهيزات مركبة شبيهة بالمركبات الأمنية وحيازة سلاح ناري ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن جانبه، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه تم رصد مقطع الفيديو المتداول والذي يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بوضع تجهیزات شبيهة بالتجهيزات المخصصة للمركبات الأمنية على مركبته وحيازة سلاح ناري من نوع رشاش وتصوير ذلك ونشره عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح "الكريديس" أن شرطة الرياض تمكنت من تحديد هويته وهوية صاحب الحساب والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.
كما أكد أن تركيب تجهیزات في المركبات الخاصة تماثل تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ يعد مخالفًا لنظام المرور ويعرض مالك ومستخدم المركبة للمساءلة القانونية.