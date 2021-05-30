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بالفيديو .. بوليصة التأمين على المباني السكنية الأقل من 3 أدوار إلزامية بدءً من يوليو

منذ 32 دقيقة
1799
بالفيديو .. بوليصة التأمين على المباني السكنية الأقل من 3 أدوار إلزامية بدءً من يوليو

الرياض (صدى):
قال أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، سعد الشعيل، إن المباني السكنية المكونة من ثلاثة أدوار أو أقل من ذلك لابد أن يكون لها بوليصة تأمين ابتداءًا من أول يوليو المقبل.

وأضاف، خلال مشاركته في برنامج "ياهلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أن على المالك الذهاب إلى شركة التأمين ويجري البوليصة.

ولفت إلى أن المباني المكونة من 4 أدوار فما فوق يطبق عليها بوليصة التأمين، لافتا إلى أن منصة بلدي تطلب ممن يريد إصدار رخصة بناء تعيين مكتب مصمم، وتعيين مكتب مشرف على التنفيذ، وبوليصة تأمين، واختيار المقاول.

المباني السكنية
بوليصة التأمين
كود البناء السعودي

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د محمد ماجد بخش
الرقص يسبب تناثر الفيروسات ويقف حجر عثرة أمام مبدأ التباعد وهؤلاء المشاهير ممكن تسمعوا لي ونغير اسمهم إلى "الرويبضة" الرويبضاهير وإذا ما سمحتوا أبقوهم...
¥ ولد نجد ¥
انا لله وانا اليه راجعون
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
د محمد ماجد بخش
مهبول عظيم
د محمد ماجد بخش
ممكن اضطر أعيش بخطوة ٨ ١ ١ يا معالي الوزير لو لم أنصف

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