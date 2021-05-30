تحذير من وزارة الصحة المصرية بشأن الفطر الأسود 

القاهرة (صدى):
أعلنت وزارة الصحة عن 3 تحذيرات رسمية بشأن الفطر الأسود، وتشمل التحذير من الإسراف في أدوية الكورتيزون والمضادات الحيوية.
وأوضحت أن "الفئات المعرضة للإصابة بهذا المرض هم مرضى السكري غير المتحكم به، والمتأثرون بمضاعفاته الشديدة، خاصة الغيبوبة السكرية المصحوبة بحموضة الدم، والسرطان في حالاته المتأخرة، والإيدز".
ولفتت وزيرة الصحة، هالة زايد، مجموعة تعليمات، تعلقت بالبروتوكول العلاجي الخاص بمصابي فيروس كورونا المستجد، كما أمرت وزيرة الصحة بأن تعمم هذه المجموعة من التعليمات والإجراءات الشديدة، على مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.