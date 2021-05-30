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تحذير من وزارة الصحة المصرية بشأن الفطر الأسود 

منذ 15 دقيقة
1396
تحذير من وزارة الصحة المصرية بشأن الفطر الأسود 

القاهرة (صدى):
أعلنت وزارة الصحة عن 3 تحذيرات رسمية بشأن الفطر الأسود، وتشمل التحذير من الإسراف في أدوية الكورتيزون والمضادات الحيوية.

وأوضحت أن "الفئات المعرضة للإصابة بهذا المرض هم مرضى السكري غير المتحكم به، والمتأثرون بمضاعفاته الشديدة، خاصة الغيبوبة السكرية المصحوبة بحموضة الدم، والسرطان في حالاته المتأخرة، والإيدز".

ولفتت وزيرة الصحة، هالة زايد، مجموعة تعليمات، تعلقت بالبروتوكول العلاجي الخاص بمصابي فيروس كورونا المستجد، كما أمرت وزيرة الصحة بأن تعمم هذه المجموعة من التعليمات والإجراءات الشديدة، على مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.

 

تحذير
وزارة الصحة المصرية
الفطر الأسود

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الرقص يسبب تناثر الفيروسات ويقف حجر عثرة أمام مبدأ التباعد وهؤلاء المشاهير ممكن تسمعوا لي ونغير اسمهم إلى "الرويبضة" الرويبضاهير وإذا ما سمحتوا أبقوهم...
¥ ولد نجد ¥
انا لله وانا اليه راجعون
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
د محمد ماجد بخش
مهبول عظيم
د محمد ماجد بخش
ممكن اضطر أعيش بخطوة ٨ ١ ١ يا معالي الوزير لو لم أنصف

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