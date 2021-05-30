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تعليم تبوك يصرف أكثر من 8 ملايين ريال مستحقات للطلبة والموظفين

منذ 16 ساعة
1080
تعليم تبوك يصرف أكثر من 8 ملايين ريال مستحقات للطلبة والموظفين

عطاالله العمراني (صدى):
بمتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بدأت الإدارة بصرف إعانات ومكافآت الطلاب والطالبات في مدارس المنطقة ونهاية الخدمة للموظفين، بمبلغ (8.124.307) ثمانية ملايين ومئة وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة ريالات وذلك لشهر مايو 2021م .

وأوضح مدير الشؤون المالية بإدارة تعليم المنطقة عبدالله البلوي أن هذه الإعانات والمكافآت تشمل المستفيدين من الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية، وبكل فئاتها، والمدارس النائية وتحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والاغتراب وإعانة أبناء المعلمين المتوفين ومكافآت نهاية الخدمة للموظفين.

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

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