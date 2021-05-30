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"الجوازات" توضح طريقة إسقاط العمالة المنزلية من كفالة المواطن في حالة خرج ولم يعد

منذ 52 دقيقة
1610
"الجوازات" توضح طريقة إسقاط العمالة المنزلية من كفالة المواطن في حالة خرج ولم يعد

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات طريقة إسقاط العمالة المنزلية من كفالة المواطن في حالة عدم عودته.

ووجهت "مغردة" تساؤل لـ "الجوازات" عبر "تويتر" قائلة: "يوجد عندي سائق خاص ذهب ولم يعد منذ حوالي سنة وإلى الآن يتواجد عندي في المنصة مع العلم أنه اخبرني بأنه لن يرجع ثانية.. ما هو الحل لإسقاط أسمه من كفالتي".

وردت "الجوازت" على التساؤل قائلة: "يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً بخرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بالتواصل من خلال خدمة تواصل عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد ٣٠ يومًا من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة".

المديرية العامة للجوازات
العمالة المنزلية
أبشر
خدمة تواصل

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الرقص يسبب تناثر الفيروسات ويقف حجر عثرة أمام مبدأ التباعد وهؤلاء المشاهير ممكن تسمعوا لي ونغير اسمهم إلى "الرويبضة" الرويبضاهير وإذا ما سمحتوا أبقوهم...
¥ ولد نجد ¥
انا لله وانا اليه راجعون
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
د محمد ماجد بخش
مهبول عظيم
د محمد ماجد بخش
ممكن اضطر أعيش بخطوة ٨ ١ ١ يا معالي الوزير لو لم أنصف

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