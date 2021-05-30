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انفجار مروع على شاطئ
منذ 7 ساعات
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أحدث التعليقات
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
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