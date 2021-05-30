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توقيف مبتعث ضرب صديقته بمقلاة في شقته بأمريكا 

منذ 6 ساعات
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توقيف مبتعث ضرب صديقته بمقلاة في شقته بأمريكا 

واشنطن (صدى):
واجه مبتعث سعودي، تهمة مهاجمة امرأة بمقلاة بعد أن دعاها إلى مقر إقامته في لوغان بولاية يوتا الأمريكية، حيث بدأت القضية المرفوعة ضد المبتعث بتقديم الفتاة بلاغًا متأخرًا عن حادثة 14 ديسمبر 2019.

وأرفقت الفتاة البلاغ بسجلات طبية وصورًا لإصاباتها لدعم مزاعمها، بحسب صحيفة “gebhardt daily” الأمريكية.

وأوضحت الفتاة خلال التحقيقات، أنها جاءت إلى لوغان لمقابلة الشاب السعودي التي كانت تربطها به علاقة حميمة سابقة، مشيرة إلى أنه في ليلة الحادث اندلع خلاف ودخل المطبخ وعاد بمقلاة معدنية.

وأشارت إلى أن المبتعث أمسكها من حلقها وسقطت على الحائط، كما أشار بيان للشرطة إلى أن المبتعث استجوبته من قبل إدارة شرطة لوغان في وقت سابق من هذا الأسبوع ونفى الاتهامات نقطة تلو الأخرى.

 

أمريكا
مبتعث
مقلاة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128487
منذ دقيقة
ناوينك ، لمن سبقك يلحقونك ..

.. لعنهم الله واخزاهم واذلهم .. آمين ..

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

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