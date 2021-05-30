توقيف مبتعث ضرب صديقته بمقلاة في شقته بأمريكا 

واشنطن (صدى):
واجه مبتعث سعودي، تهمة مهاجمة امرأة بمقلاة بعد أن دعاها إلى مقر إقامته في لوغان بولاية يوتا الأمريكية، حيث بدأت القضية المرفوعة ضد المبتعث بتقديم الفتاة بلاغًا متأخرًا عن حادثة 14 ديسمبر 2019.
وأرفقت الفتاة البلاغ بسجلات طبية وصورًا لإصاباتها لدعم مزاعمها، بحسب صحيفة “gebhardt daily” الأمريكية.
وأوضحت الفتاة خلال التحقيقات، أنها جاءت إلى لوغان لمقابلة الشاب السعودي التي كانت تربطها به علاقة حميمة سابقة، مشيرة إلى أنه في ليلة الحادث اندلع خلاف ودخل المطبخ وعاد بمقلاة معدنية.
وأشارت إلى أن المبتعث أمسكها من حلقها وسقطت على الحائط، كما أشار بيان للشرطة إلى أن المبتعث استجوبته من قبل إدارة شرطة لوغان في وقت سابق من هذا الأسبوع ونفى الاتهامات نقطة تلو الأخرى.