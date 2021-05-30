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بالفيديو.. الصحة: الترويج للشائعات عن لقاحات كورونا يسبب خطرًا على الآخرين

منذ ساعة
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بالفيديو.. الصحة: الترويج للشائعات عن لقاحات كورونا يسبب خطرًا على الآخرين

الرياض (صدى):
أكد الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة ، خطورة الترويج للشائعات المرتبطة بلقاحات كورونا.

وقال "العبدالعالي" في مؤتمر صحفي بثته قناة "الإخبارية": "ما ينشروه عبر مواقع التواصل من معلومات مغلوطة أو أكاذيب ناتجة عن جهل أو انتقائية أو الدخول في أوهام يتم تبنيها ونشرها".

وأضاف: "من يروج الإشاعات عن لقاحات كورونا يسبب خطرًا على الآخرين من حوله وقد يتسبب بعدم الوصول للمناعة المجتمعية، والإصابة بفيروس كورونا خطرة وليس كما يروج البعض أنها هينة".

وعن لقاح فيروس كورونا، أكد متحدث الصحة أن اللقاحات تحمي من اكتساب العدوي وفي حالة اكتسابها تحمي من الوقوع في المرض الشديد فهو يمنع بنسبة عالية من حصول الوفاة.

وأشارة لضرورة تنشيط المناعة المكتسبة بعد الإصابة لأن هذا يتعلق بعدة عوامل خاصة بالإنسان؛ لذا الحصول على اللقاح بعد 6 أشهر من التعافي ضروري لتنشيط المناعة.

وزارة الصحة
كورونا
لقاح

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12066
منذ 58 دقيقة
هذه الإفادة سأكتبها بماء الذهب لا فض فوك يا دكتورنا المبارك والله إنها لمحاضرة قيمة جدا ومعلومات غزيرة ومركزة.. لا حرمنا الله من علمك وحفظ وزارتنا الكفؤة وأشهد لوزارة الصحة أنها طبيا أفضل وأهم وأقوى وزارة صحة على مستوى العالم أجمع . بالفعل بالفعل أعط القوس راميها. نسأل الله لهم العون والتوفيق . والحمد لله الإقبال على تلقي اللقاح كثيف وواضح وإلى مزيد من النجاحات و#_كلنا_وزارة_الصحة قلباً وقالباً

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الرقص يسبب تناثر الفيروسات ويقف حجر عثرة أمام مبدأ التباعد وهؤلاء المشاهير ممكن تسمعوا لي ونغير اسمهم إلى "الرويبضة" الرويبضاهير وإذا ما سمحتوا أبقوهم...
¥ ولد نجد ¥
انا لله وانا اليه راجعون
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
د محمد ماجد بخش
مهبول عظيم
د محمد ماجد بخش
ممكن اضطر أعيش بخطوة ٨ ١ ١ يا معالي الوزير لو لم أنصف

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