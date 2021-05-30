القحطاني لجماهير الهلال: ثنائية سيبا وجوميز حققت كل بطولة نافست عليها

طلال الغامدي (صدى):
شارك المحلل الرياضي خالد القحطاني، صورة للثنائي المحترف في صفوف الهلال، "الفرنسي بافيتيمبي جوميز والإيطالي سيباستيان جيوفينكو".
وعلق خالد القحطاني على الصورة، قائلا:"قد تكون مباراتهم الأخيرة، لن نجزم بشيء ولكن الكثير من البوادر تشير لذلك، والنادي طبعا لن يستطيع توديعهم بشكل رسمي لاحترام العقود المتبقي منها موسم آخر".
وتابع:"لكن أتمنى أن يحتفي بهم الجمهور حفاوة تليق بكل ما قدموه من ذهب وأفراح للهلال.. ثنائية سيبا وجوميز حققت كل بطولة نافست عليها".
ويستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره الفيصلي، في التاسعة مساء اليوم على ستاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 30 والختامية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 20/2021.