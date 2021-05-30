نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"أبشر" تجيب عن أبرز الأسئلة استفسارًا بخصوص خدمات المنصة

منذ 7 ساعات
1839
"أبشر" تجيب عن أبرز الأسئلة استفسارًا بخصوص خدمات المنصة

الرياض (صدى):
أجابت منصة "أبشر" عن أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا بخصوص خدمات المنصة.

وجاءت الأسئلة التي أجابت عليها المنصة كالتالي:

- ماهي شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات ؟

1- أن تكون سعودية الجنسية.

2- أن تكون المتقدمة مسجلة في العنوان الوطني (واصل).

3 - حالة مقدمة الطلب "متزوجة، مطلقة، أرملة".

4- يوجد لدي مقدمة الطلب فرد أسرة واحد على الأقل.

- ماذا تتيح لي خدمة تواصل في منصة أبشر؟

هي خدمة إلكترونية جديدة تمكن الفرد من تقديم طلب إلى قطاع الجوازات والاستعلام عن الطلبات المقدمة في حال عدم تمكن الفرد من تنفيذها إلكترونيًا.

- كيف يتم تفويض شخص لاستلام بطاقة الهوية الوطنية من خلال منصة أبشر؟

يتم ذلك بعد تسجيل الدخول على حسابك في منصة أبشر ثم اختيار التفاويض.

- تفويض مراجعة القطاعات.

- إصدار تفويض مراجعة قطاع ثم اختيار الأحوال المدنية.

- استلام بطاقة الهوية الوطنية وإكمال إجراءات التفويض.

- كيف يتم طلب توصيل الجواز بعد الإصدار إلى العنوان الوطني ؟

يتم ذلك بعد تسجيل الدخول على حسابك في منصة أبشر ثم اختيار خدمات من قائمة خدماتي.

- توصيل الوثائق بالبريد.

- طلب توصيل وثيقة ثم اختيار العنوان الوطني (واصل) ليتم توصيلها للعنوان المسجل.

الجوازات
منصة أبشر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

أخر الأخبار

استطلاع : 59% يؤيدون إلزام جميع المواطنين والمقيمين بأخذ لقاح كورونا
استطلاع : 59% يؤيدون إلزام جميع المواطنين والمقيمين بأخذ لقاح كورونا
منذ 4 دقائق 1171
بالفيديو.. رئيس الباطن يكأفئ لاعبي الفريق بـ 125 ألف ريال لكل منهم
بالفيديو.. رئيس الباطن يكأفئ لاعبي الفريق بـ 125 ألف ريال لكل منهم
منذ 8 دقائق 1253
شاهد.. وليد الفراج:"ألف مبروك للهلال على التتويج بالدوري رقم 17 والبطولة 62"
شاهد.. وليد الفراج:"ألف مبروك للهلال على التتويج بالدوري رقم 17 والبطولة 62"
منذ 15 دقيقة 1433
سامي الجابر : الهلال تاريخ يصنعه الرجال وتحفظه الأجيال
سامي الجابر : الهلال تاريخ يصنعه الرجال وتحفظه الأجيال
منذ 19 دقيقة 1366
عادل الملحم يسترجع ذكرياته مع رفيق دربه عادل التويجري
عادل الملحم يسترجع ذكرياته مع رفيق دربه عادل التويجري
منذ 26 دقيقة 338
ترتيب مقاعد الأندية السعودية في أبطال آسيا 2022 
ترتيب مقاعد الأندية السعودية في أبطال آسيا 2022 
منذ 32 دقيقة 1963
ردة فعل مدافع الهلال جانغ بعد التتويج بالدوري
ردة فعل مدافع الهلال جانغ بعد التتويج بالدوري
منذ 32 دقيقة 311
احتفال مسنة هلالية على طريقتها بعد التتويج بالدوري
احتفال مسنة هلالية على طريقتها بعد التتويج بالدوري
منذ 33 دقيقة 428
بالفيديو.. أفراح هلالية في ملعب الملك فهد بعد الفوز
بالفيديو.. أفراح هلالية في ملعب الملك فهد بعد الفوز
منذ 35 دقيقة 1499
غوميز هدافا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "2020-2021" بـ24 هدفا 
غوميز هدافا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "2020-2021" بـ24 هدفا 
منذ 44 دقيقة 1608