اتفاقية تعاون بين برنامج الابتعاث و نادي ليجيا البولندي

نواف السالم (صدى):
أعلنت إدارة برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع أكاديمية نادي ليجيا البولندي.
وتعتبر هذه الاتفاقية الثالثة بعد اتفاقية البرنامج مع نادي ناستيك ونادي ريال سوسيداد الإسبانيين.
ومن المقرر أن ينضم لاعبو برنامج الابتعاث في تجارب أداء مع الفريق الثاني للنادي مع بداية الأسبوع الجاري، من خلال مشاركة ثلاثة لاعبين من صقور المستقبل السعودي في تدريبات Legia II.
وأوضح مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، هشام طاشكندي، أن الاتفاقية تأتي ضمن الخطط الموضوعة في سياسة الإدارة لإعطاء اللاعبين المزيد من الخبرات والاحتكاك بالخبرات الأوروبية بهدف صقل مواهبهم تمهيداً لخدمة المنتخبات الوطنية.