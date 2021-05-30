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اتفاقية تعاون بين برنامج الابتعاث و نادي ليجيا البولندي

منذ 7 ساعات
1768
اتفاقية تعاون بين برنامج الابتعاث و نادي ليجيا البولندي

نواف السالم (صدى):
أعلنت إدارة برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع أكاديمية نادي ليجيا البولندي.

وتعتبر هذه الاتفاقية الثالثة بعد اتفاقية البرنامج مع نادي ناستيك ونادي ريال سوسيداد الإسبانيين.

ومن المقرر أن ينضم لاعبو برنامج الابتعاث في تجارب أداء مع الفريق الثاني للنادي مع بداية الأسبوع الجاري، من خلال مشاركة ثلاثة لاعبين من صقور المستقبل السعودي في تدريبات Legia II.

وأوضح مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، هشام طاشكندي، أن الاتفاقية تأتي ضمن الخطط الموضوعة في سياسة الإدارة لإعطاء اللاعبين المزيد من الخبرات والاحتكاك بالخبرات الأوروبية بهدف صقل مواهبهم تمهيداً لخدمة المنتخبات الوطنية.

برنامج الابتعاث
نادي ليجيا البولندي

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

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