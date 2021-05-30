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المملكة تشارك في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التبغ

منذ 9 ساعات
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المملكة تشارك في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التبغ

سعيد العجل (صدى):
تشارك المملكة العربية السعودية غد الاثنين دول العالم في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التبغ تحت شعار الإلتزام بالإقلاع.

وبدأت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ فعاليات اليوم العالمي بالشراكة مع جميع الجهات من اعضاء اللجنة، حيث تهدف من خلال هذه الفعاليات إلى نشر الوعي والتثقيف والتعريف بأنشطة مكافحة التبغ والتعريف بأهمية الإقلاع عن آفة التبع ودور مراكز وعيادات والتوعية حول نظام مكافحة التبغ العلاج والتوعية بمضار التدخين الصحية وغير الصحية.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ قد وجهت خطباء الجوامع لتخصيص خطبة الجمعة الماضية للتوعية بأضرار التبغ كما قدمت وزارة الرياضة برامج توعوية في الملاعب وعبر مواقع التواصل وحسابات الاندية الرياضية وعملت وزارة التجارة على تنفيذ حملة توعوية بهذه المناسبة شملت تصاميم ورسائل تثقيفية، وفي مناطق المملكة تبدأ مديريات الشؤون الصحية بتنطيم معارض توعوية ومحاضرات وورش عمل تهدف إلى جانب التوعية والتثفيف للمجتمع بالتدريب والتطوير لقدرات العاملين في مجال مكافحة التبغ.

كما تشارك في فعاليات اليوم العالمي العديد من الجمعيات الأهلية المختصة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي بدورها تقدم العديد من البرامج ومنها التوعية في مقار العمل والتعريف بنظام مكافحة التبغ وتقديم الرسائل التوعوية لمنشأت القطاع الخاص.

ومن جانبها بدأت وزارة التعليم في المشاركة بهذه الفعاليات عبر عدة برامج منها التواصل الاجتماعي والرسائل التثقيفية لمنسوبيها وعبر حسابات الجامعات وادارات التعليم في مواقع التواصل الاجتماعي كما قامت وزارات المالية والإعلام بدور فاعل في برامج نشر الوعي الصحي بهذه المناسبة.

وأكدت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ أن جميع الجهات الشريكة ومن أعضاء اللجنة سيقدمون برامج وفعاليات تثقيفية بهدف تفعيل وتكثيف الوعي واستغلال اليوم العالمي لمكافحة التبغ لنشر التثقيف حول اضرار التبغ والتعريف بالأنظمة واللوائح حوله.

وتتنوع الفعاليات المنفذة في عدة اساليب كما تركز على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعيل دور العيادات المتنقلة وإيجاد أركان توعوية وتثقيفية في مواقع مختارة وتنظيم ندوات ومحاضرات وورش عمل وتكثيف نشر الرسائل التوعوية عبر وسائل الإعلام وإشراك جميع الجهات في تفعيل برامج اليوم العالمي لمكافحة التبغ.

ونوهت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ على الجهات المنفذة لهذه الفعاليات بالحرص على إجراءات الوقاية من وباء كورونا والعمل على قياس الأثر بمايضمن معرفة مدى تأثير هذه الفعاليات وتطويرها وتجويدها.

المملكة
مكافحة التبغ

التعليقات

وافي
وافي عدد التعليقات : 787
منذ ساعتين
اول ممنوع الشيشة داخل البلد الحين بكل مكان
ورايح تشارك هذا تناقض عجيب

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

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