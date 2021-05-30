محمد نور معلقا على استقالة البلوي: "خسارة كبيرة"

نواف السالم (صدى):
أكد محمد نور أسطورة نادي الاتحاد، أن استقالة حامد البلوي من منصب المدير التنفيذي، خسارة كبيرة للنادي.
وقال نور عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" : "استقالة حامد البلوي خسارة كبيرة.. اعرفه انضباطي من الدرجة الأولى يحترمه اللاعبون وأعاد الهيبة في المحافظة على حقوق الاتحاد في المباريات.. أتمنى من اخي أ. أنمار الحائلي الجلوس معه وإبقائه".
ورد نور على من مطالبات بتوليه منصب البلوي خلال الفترة المقبلة، قائلا: "لكل من طالب بنور أقول أتشرف بخدمة الاتحاد لكن عندي مشاغل تمنعني الان وحامد كفاءة يجب ان يستمر".