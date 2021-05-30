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محمد نور معلقا على استقالة البلوي: "خسارة كبيرة"

منذ 8 ساعات
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محمد نور معلقا على استقالة البلوي: "خسارة كبيرة"

نواف السالم (صدى):
أكد محمد نور أسطورة نادي الاتحاد، أن استقالة حامد البلوي من منصب المدير التنفيذي، خسارة كبيرة للنادي.

وقال نور عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" : "استقالة حامد البلوي خسارة كبيرة.. اعرفه انضباطي من الدرجة الأولى يحترمه اللاعبون وأعاد الهيبة في المحافظة على حقوق الاتحاد في المباريات.. أتمنى من اخي أ. أنمار الحائلي الجلوس معه وإبقائه".

ورد نور على من مطالبات بتوليه منصب البلوي خلال الفترة المقبلة، قائلا: "لكل من طالب بنور أقول أتشرف بخدمة الاتحاد لكن عندي مشاغل تمنعني الان وحامد كفاءة يجب ان يستمر".

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12075
منذ 5 ساعات
ابغى ٣٠ خروف من حلالك ومالك. عندك يا محمد نور بسعر طيب
شاهد
شاهد عدد التعليقات : 3
منذ ساعة
تبغى البلوي يجلس وإنت ماتقدر تخدم ناديك على الأقل أنت لاعب تعرف كيف التعامل مع اللاعبين...هزلة

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

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